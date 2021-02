On connaît déjà les protagonistes de The Last of Us, la série HBO

La production de la série très attendue HBO se poursuit. Aujourd’hui, nous avons pu savoir qui seront les principales stars de The Last of Us.

Depuis que nous avons appris que le grand jeu vidéo Naughty Dog allait recevoir sa version télévisée, de nombreuses rumeurs et noms lui ont été associés. Oui, je sais que beaucoup d’entre nous ont rêvé de Hugh Jackman dans le rôle de Joel, mais au final ce ne sera pas comme ça. Nous vous présentons le futur protagonistes de The Last of Us.

La plateforme de streaming HBO est celle à la pointe de ce projet tant attendu. Par conséquent, nous ne sommes pas complètement surpris par les acteurs choisis pour les rôles principaux de la série, puisque tous deux ont participé à une autre des grandes fictions de la chaîne. Comme vous pouvez l’imaginer, nous parlons de Game of Thrones.

Et c’est que celui qui a été choisi pour jouer Joël n’est ni plus ni moins que Pedro Pascal, qui est en ce moment sur toutes les lèvres par El Mandaloriano. Mais si vous vous en souvenez, il a également donné vie à Oberyn Martell dans la série basée sur les romans de George RR Martin.

En revanche, sa co-star n’est autre que Bella Ramsey, la jeune femme qui a joué la dure Lyanna Mormont dans Game of Thrones. Peut-être a priori ce choix semble plus surprenant et inattendu, mais tant que nous ne verrons pas le travail de l’actrice, nous ne pourrons pas évaluer s’il a réussi ou non.

Il ne faut pas non plus oublier que le Showrunner en charge de la production est Craig Mazin, qui a déjà travaillé avec la chaîne sur le magnifique Tchernobyl. Mais le scénario ne vient pas seulement de sa propre écriture, puisque le réalisateur de The Last of Us Neil Druckmann y a participé activement.

Avec ces osiers, les espoirs de recevoir une bonne adaptation de cette histoire post-apocalyptique sont assez élevés.

Allons-y!