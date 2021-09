On connaît déjà les meilleurs joueurs de la Liga dans FIFA 22

Chez EA, ils n’arrêtent pas de publier des informations sur le nouvel opus de la FIFA. Ils ont enfin révélé les meilleurs joueurs de la Liga dans FIFA 22.

Petit à petit, nous apprenons à connaître les moyennes des joueurs les plus pertinents de l’imminent FIFA 22. Aujourd’hui, nous avons pu connaître les meilleurs joueurs de la Liga dans FIFA 22, et la vérité est que la liste n’est pas perdue malgré le départ de la star argentine, Leo Messi.

La liste nous parvient par le biais d’un tweeter du compte officiel de la Liga qui, comme les grands clubs européens, publie des informations sur certains joueurs. Il en reste moins pour le lancement de FIFA 22, et par ici on commence à s’impatienter.

Ainsi, la liste est curieuse, puisque parmi les quatre meilleurs joueurs on retrouve trois gardiens, qui sont sans aucun doute les gardiens de plus haut niveau du jeu. Oblak, Ter Stegen, Benzema, Courtois et Casemiro seraient les 5 meilleurs joueurs de la Liga. Nous vous laissons la liste complète :

Moyennes des 24 meilleurs joueurs de la Liga

Oblak : 91 Ter Stegen : 90 Benzema : 89 Courtois : 89 Casemire : 89 Croissance : 88 Suarez : 88 Modrique : 87 Aguero : 87 De Jong : 87 Busquets : 86 Jordi Alba : 86 Plus: 86 Même : 86 Llorente: 86 Danger : 85 Paiement : 85 Griezmann : 85 Carvajal : 85 Gomez : 85 Koké : 85 Oyarzabal : 85 Silva : 85 Louanges : 84

Bien sûr, le championnat espagnol s’annonce intéressant cette année. Il y a eu de grosses pertes, comme celles de Messi ou de Sergio Ramos, mais on ne peut pas dire que la liste des joueurs s’annonce mauvaise. Maintenant que vous le savez, jetez un œil à vos favoris et choisissez avec qui vous voulez humilier vos collègues. Dans le lien suivant, vous pouvez voir plus de joueurs des différentes grandes équipes.