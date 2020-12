On connaît déjà le synopsis officiel de Révolution des Daleks

Vous voulez savoir à quoi vous attendre du spécial de Noël habituel de Doctor Who? Voici le synopsis officiel de Révolution des Daleks.

L’épisode spécial avant le début de la nouvelle saison de Doctor Who, est déjà devenu une tradition de Noël avec beaucoup d’autres. Cette année a également une importance beaucoup plus grande, car elle peut cimenter les nouvelles bases de la série après la fin controversée que Chris Chibnall nous a laissée. Par conséquent, nous trouvons très intéressant que les fans sachent Synopsis officiel de la Révolution des Daleks.

La chaîne BBC a enfin publié un petit résumé de ce qui attend le Docteur joué par Jodie Whittaker, après l’incroyable révélation que nous a laissée le dernier épisode. Tout le passé de notre Time Lord préféré a été bouleversé, changeant le canon officiel de l’émission d’une manière dont personne ne s’y attendait. Quelle direction prendra désormais la fiction? Nous pouvons avoir des indices dans le nouveau chapitre, ou non.

La dernière fois que nous avons vu le treizième médecin à la fin de la saison 12, son sort a été remis en question car elle reste enfermée dans une prison extraterrestre de Judoon sans aucune chance de s’échapper. Dans le prochain spécial du Nouvel An, Yaz, Ryan et Graham sont loin sur Terre et doivent continuer leur vie sans elle.

Cependant, ils découvrent bientôt qu’un plan inquiétant impliquant un Dalek spécial est en cours. Comment peuvent-ils combattre ce formidable ennemi sans l’aide du Docteur? Heureusement que le capitaine Jack Harkness est prêt à leur lancer une corde. Le gang est prêt à affronter l’un de ses défis les plus importants et les plus terrifiants à ce jour. J’ai déjà hâte de découvrir les plans de la série à long terme à partir de maintenant.

Allons-y!