On connait déjà le prix de Baldur’s Gate 3 Early Access

Depuis quelques années, les jeux de rôle classiques connaissent un essor considérable, tant dans les versions de jeux de société que dans les adaptations de ceux-ci aux jeux vidéo. Bien sûr, il y en a un qui a toujours été la référence pour beaucoup de ceux qui sont venus après, et ce n’est autre que Dragons & Dungeons.

Porte de Baldur 3, le prochain titre de la saga basé sur ce jeu de rôle populaire est très proche d’atteindre le Accès anticipé de Steam. Cet accès anticipé permet aux utilisateurs de se plonger dans l’expérience du jeu pendant que leurs managers poursuivent son développement, ce qui signifie qu’il y a peut-être pas mal de problèmes et d’erreurs. Merci à un membre de son développeur, Studios Larian, nous connaissons plus d’informations sur ce Eaccès arly.

En outre, le prix sera de 59,99 €. Ne vous sentez pas obligé de l’acheter pendant l’EA. Il ne disparaîtra pas, et nous non plus. Finalement, ce sera un très gros match. Bien qu’EA soit 25 heures d’une partie, le jeu final sera * fait des maths du cerveau * beaucoup plus longtemps. – Très jeux Michael (@Cromwelp) 2 septembre 2020

Baldur’s Gate 3 sera un jeu énorme

La personne chargée de donner ces informations a été Michael Douse, et il l’a fait via son compte personnel Twitter. Selon Douse le Accès anticipé les 30 septembre, et il le fera au prix de 59,99 €. Considérant qu’il s’agit d’un accès à une première version du jeu, c’est un prix quelque peu élevé, bien que Douse assure que les joueurs auront environ 25 heures de jeu. Attention, le titre promet d’être beaucoup plus grand que cela.

Il nous reste encore beaucoup de temps pour mettre la main sur la version définitive de Baldur’s Gate 3, mais cet accès anticipé nous permettra de connaître beaucoup d’informations sur ce que cela pourrait devenir. De Generation Xbox, nous vous dirons toutes les nouvelles de Baldur’s Gate 3, restez à l’écoute.