On connaît déjà la nouvelle Porsche 911 GT3 (992). Tous les détails

Mission accomplie. Plus d’un demi-million de kilomètres plus tard, achevés au cours d’un programme de développement intense, sous l’œil attentif de Porsche Motorsport – la division compétition de la marque allemande – le nouveau Porsche 911 GT3 (992) est enfin prêt.

Et les raisons de célébrer ne manquent pas. Conserve intactes les caractéristiques les plus marquantes de l’histoire de la GT3: moteur atmosphérique, boîte de vitesses manuelle et… vous connaissez le reste.

Ce n’est pas une Porsche 911 « normale »

Dans cette septième génération, la Porsche 911 GT3 transfère, plus que jamais, tout le savoir-faire acquis par Porsche dans la compétition. Nous nous sommes entretenus avec Andreas Preuninger, responsable du développement de la famille Porsche GT, qui n’a aucun problème à affirmer qu’il s’agit de la «Porsche 911 la plus sensorielle de tous les temps».

De plus, cette augmentation de retour d’information de toutes les commandes, il résulte en partie de la refonte complète de plusieurs composants: pour la première fois, essieu avant à triangles superposés, aileron arrière «col de cygne» et diffuseur provenant de la 911 RSR.

Avec la GT3 de la génération précédente, nous avons atteint la limite technique de l’architecture McPherson. C’est pourquoi pour cette génération, pour la première fois, nous avons opté pour des suspensions avant à triangles superposés. Le résultat est un front encore plus communicatif avec une plus grande adhérence. Andreas Preuninger, responsable de la gamme 911 GT

Porsche 911 GT3 atmosphérique? Naturellement.

Selon Andreas Preuninger, garder la nouvelle Porsche 911 GT3 purement atmosphérique était «l’un des plus grands défis techniques auxquels notre équipe a été confrontée. Les règles d’émission et de bruit sont de plus en plus contraignantes, mais nous avons réussi à les respecter sans pincer le plaisir de conduire que nous associons tous à la 911 GT3 ».

Dans cette génération, on retrouve un moteur boxer de six cylindres et quatre litres de cylindrée de 375 kW (510 ch) basé sur l’ensemble mécanique de la 911 GT3 R, testé dans des tests de résistance. C’est exactement le même moteur que celui utilisé dans la nouvelle 911 GT3 Cup.

En termes de performances, la nouvelle 911 GT3 atteint une vitesse de pointe de 320 km / h (318 km / h avec PDK), ce qui la rend encore plus rapide que la 911 GT3 RS de génération 991. L’accélération de zéro à 100 km / h est accompli en 3.4s.

Nous aurions pu aller plus loin en termes de puissance maximale, mais cela n’aurait aucun sens. Surmonter ce pouvoir nous obligerait à renforcer certains éléments et avec cela, nous endommagerions le poids total de l’ensemble. Dans un vrai sport, le surpoids est le plus grand ennemi de la performance. Andreas Preuninger, responsable de la gamme 911 GT

Boîte manuelle pour les puristes

Porsche propose également le nouveau modèle avec une transmission manuelle à six vitesses, en plus de la célèbre transmission automatique à double embrayage PDK.

Andreas Preuninger admet que l’option pour la boîte de vitesses manuelle est destinée exclusivement aux puristes de la conduite. C’est pourquoi Porsche n’a même pas opté pour la boîte manuelle à sept rapports de la 911 restante: «cela ajouterait du poids et je ne pense pas que quiconque s’intéresse à une GT3 avec un overdrive».

Moins de 7 min. dans «Green Hell»

Au Nürburgring Nordschleife, traditionnellement la référence pour toutes les voitures de sport Porsche, la nouvelle Porsche 911 GT3 a établi un record impressionnant: lors des derniers travaux de réglage, la 911 GT3 est devenue le premier modèle de série de série avec un moteur atmosphérique qui franchit les sept minutes.

Le pilote de développement, Lars Kern, n’avait besoin que 6 min 59 927 s pour terminer un tour complet de 20,8 km. Le parcours le plus court, avec 20,6 km, qui servait auparavant de référence, a été réalisé par la 911 GT3 en 6min55,2s.

Pour Jörg Bergmeister, l’ambassadeur Porscher «est de loin la meilleure voiture de série» que le pilote professionnel expérimenté ait jamais conduit dans «Green Hell».

Poids contrôlé. Régime stricte

Sans aucun type d’assistance électrique, la Porsche 911 GT3 ne nécessite toujours pas d’assistance de moteurs électriques et de batteries. Bien qu’avec une carrosserie plus large, des roues plus larges et des éléments techniques supplémentaires, le poids de la nouvelle GT3 est comparable à celui de son prédécesseur.

Avec la boîte de vitesses manuelle, il pèse 1418 kilogrammes, avec la boîte PDK, il pèse 1435 kilogrammes.

Le capot avant en plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP), les vitres plus légères, les disques de frein optimisés et les roues forgées garantissent la maîtrise du poids, tout comme le couvercle du compartiment de rangement pour les sièges arrière.

Le système d’échappement sport plus léger réduit le poids de pas moins de dix kilogrammes. Avec des soupapes d’échappement réglables électriquement, il harmonise une expérience sonore très émotionnelle avec la norme d’émission Euro 6d ISC FCM (EU6 AP). La consommation combinée de la 911 GT3 est de 12,9 l / 100 km (PDK 13,0 l / 100 km).

Intérieur conçu pour piste-jour

L’habitacle est conforme à la génération actuelle du modèle. Une nouveauté est l’écran Track: sur simple pression d’un bouton, il réduit les écrans numériques à gauche et à droite du compte-tours central, qui atteint 10000 tours par minute, à des informations telles que la pression des pneus, la pression des pneus, l’huile, l’huile température, niveau du réservoir de carburant et température du liquide de refroidissement.

Autrement dit, toutes les informations qui comptent pendant un piste-jour. Il comprend également un indicateur de changement de vitesse avec des barres colorées à gauche et à droite du compte-tours et un feu de changement de vitesse dérivé du sport automobile.

Surtout dans les modèles Porsche GT, les clients choisissent de plus en plus d’équipements personnalisés. Pour cette raison, la gamme Porsche Exclusive Manufaktur est également disponible pour la nouvelle 911 GT3 et est complétée par des options spécifiques pour la GT3, comme le toit en carbone apparent.

Les autres points forts sont les coques de rétroviseurs en carbone, les phares à LED Matrix foncés et les feux arrière au design exclusif avec bande lumineuse sans élément rouge. Les jantes peintes en Indian Red ou Blue Shark mettent en valeur les jantes peintes en noir. À l’intérieur, des détails d’équipement tels que les cadrans du compte-tours et le chronomètre Sport Chrono, les ceintures de sécurité et les frises créent des reflets élégants dans la couleur de la carrosserie ou dans une autre couleur souhaitée.

Une histoire à succès

La première 911 GT3 a été lancée en 1999. Sa base était la génération 996 et offrait 265 kW (360 ch) à partir d’une capacité de 3,6 l.

Avec Walter Röhrl au volant, il a été la première voiture de sport à rouler sur route à réaliser un tour sur la Nürburgring Nordschleife en moins de huit minutes. La deuxième génération de la GT3 est apparue en 2006. Basée sur la 911 de la génération 997, elle était présentée avec 305 kW (415 ch).

En 2013, le successeur est arrivé, initialement lancé avec 3,8 litres et 350 kW (475 ch). Deux ans de plus, la capacité est passée à 4,0 litres et la puissance est passée à 368 kW (500 ch).

Prix ​​de la nouvelle Porsche 911 GT3 au France

Porsche propose la 911 GT3 à partir de 221811 euros (manuel) et 222072 euros (PDK), taxes comprises en vigueur à la date de cette sortie. Les livraisons devraient débuter en mai 2021.

Est-ce la dernière Porsche 911 GT3 de l’histoire?