On connaît déjà la durée de The Witcher: Nightmare of the wolf

Maintenant que nous connaissons la durée de The Witcher: Nightmare of the wolf, nous avons encore plus envie de retourner dans le monde de Gerardo the Magic.

Coupable, le bon vieux Henry Cavill a été très délogé dans le rôle de Geralt de Rivia. Mais attention, nous ne voulons pas dire que nous ne l’avons pas aimé: en plus, vous savez que cela nous a laissé en vouloir plus. Mais, malheureusement, on a très peur de devoir attendre la première de sa deuxième saison pour continuer à voir son univers … Ou pas, car on vous rappelle qu’il y a une série d’anime en cours, dont, curieusement, nous connaissent déjà sa durée.

Bon. oui, vous pouvez nous dire que la série ne sera pas basée sur Geralt, mais sur Vesemir, mais cela ne devrait pas être un obstacle à l’enthousiasme à ce sujet. Après tout, Vesemir, en tant que bon mentor, peut mettre autant de canne que Geralt. Mais nous allons vers ce que nous allons: la durée. Cette information nous est donnée grâce à un abonné rapide de Netflix qui a trouvé la série répertoriée sur la plate-forme, où la date susmentionnée est reflétée. Apparemment, les aventures de Vesemir dureront 1 heure et 21 minutes.

Grâce à @Medievilpt qui a attrapé ça, nous connaissons maintenant la durée du film d’animation 2D « The Witcher: Nightmare of the Wolf », écrit par @BeauDeMayo pic.twitter.com/ihPnQzPOE3 – Intelligence redanienne: The Witcher (@RedanianIntel) 22 janvier 2021

Cet intervalle de temps nous laisse certainement une série assez longue … ou un court métrage, selon votre point de vue. Dans les deux cas, en raison de cette durée, nous devrons probablement avoir une connaissance de base du monde de The Witcher pour comprendre en fonction de quelles choses, comme cela s’est passé dans la série principale. Bien que cette fois nous soyons un peu plus préparés, c’est certain.