On connaît déjà la date de sortie de Call of the Sea

Le titre de nouvelle génération créé par un studio espagnol Call of the Sea, est sur le point d’atteindre la console Microsoft.

Au cas où quelqu’un aurait hiberné dans une grotte et ne l’aurait pas découvert, la nouvelle génération de consoles est là. La Xbox Series X a ouvert l’interdiction, bien qu’elle l’ait fait sans aucune exclusivité dans son catalogue. Mais ce sera pour une courte période, car dans seulement trois semaines, il arrivera sur la nouvelle console Appel de la mer, un nouveau jeu d’aventure et de mystère.

Le studio espagnol Out of the Blue Games SL, a déjà son nouveau travail prêt exclusivement pour les consoles PC et Microsoft. Ce sera le 8 décembre prochain que nous pourrons le joindre et voyager avec son protagoniste sur une île mystérieuse du Pacifique Sud.

L’intrigue nous place dans les années 30 et nous met à la place de Norah. Cette femme a traversé l’océan à la recherche de son mari, qui a disparu lors d’une expédition dans une île paradisiaque luxuriante où il a retrouvé les restes d’une civilisation perdue. Ce sera donc à nous d’explorer ses plages et jungles et d’enquêter sur ce qui s’est passé, tandis que dans le processus nous dévoilerons les secrets qui y sont cachés.

Avec cette prémisse, nous sommes confrontés à un jeu d’aventure et de puzzle à la première personne. Selon les mots de ses créateurs, ils se sont inspirés d’autres œuvres telles que BioShock, Firewatch, Subnautica, Myst ou Soma. Le titre est réalisé avec le moteur Unreal et comprendra le Ray Tracing, le support 4K et jusqu’à 120 FPS.

L’un des premiers titres exclusifs pour Xbox Series X se rapproche de plus en plus et bien qu’il s’agisse d’une œuvre indépendante, il a l’air très bien. Il sera également inclus dès son lancement dans Game Pass, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas l’essayer.

Allons-y!