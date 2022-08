« On a peur de la solitude et d’une survalorisation de la question d’être en couple »: Rodrigo Nava, co-directeur d’Enfermo amor

Tomber amoureux est facile. N’aime pas. Cela a été clair pour nous et s’est reflété dans d’innombrables films, des mélodrames aux comédies, voire des films d’horreur. Mais les questions sur le cœur ont repris et prennent une autre dimension après ce qui a été vécu dans la pandémie. Dans ce sens, amour malade vient à Vix+ à un moment particulier de réinvention affective au niveau du couple et de l’individu. Qu’avons-nous appris du confinement ?

Avec neuf histoires qui vont de la phase de tomber amoureux au chagrin d’amour, les metteurs en scène Rodrigo Nava et Marco Polo Constandse ont transféré leur pièce au cinéma motivés par la réflexion que l’honnêteté mettait à l’épreuve les relations de couple. C’était sur l’écran d’une plateforme de streaming où ils ont trouvé une porte pour explorer cette agitation.

Dans une interview avec Spoiler, le réalisateur Rodrigo Nava et l’actrice Estefanía Hinojosa parlent de le film, les avantages de tomber amoureux et la complexité d’aimer dans l’après-pandémie.

Entretien avec Rodrigo Nava et Estefanía Hinojosa sur l’amour malade

Estefanía, votre personnage d’Ana dans le film se situe dans le contexte de tomber amoureux, pas d’amour. Tomber amoureux est-il malade ou est-ce un remède dans les arts de l’amour ?

Tomber amoureux est une ivresse. Cela nous enivre tellement que nous ne réalisons même pas les choses folles que nous faisons. Je pense qu’il est important de passer par cette étape pour construire ce qui est de l’autre côté, la réalité de ce qu’est l’amour. Vous devez arriver préparé pour cette période où les désaccords commencent. C’est à ce moment-là que l’on commence à voir à quel point nous sommes disposés ou non à transcender ce que nous ressentons.

Votre personnage se porte bien parce qu’il est attiré par une autre personne comme si c’était la première fois. Eh bien, quelque chose qui arrive tous les jours avec quelqu’un que nous aimons, n’est-ce pas ?

C’était très amusant pour moi de participer à cette histoire. Que la référence pour tomber amoureux soit le supermarché, j’adore ça. Regarder l’autre et tomber amoureux dans un tel endroit est quelque chose qui arrive. Être attiré par quelqu’un, ou quelqu’un se sentir attiré par vous, c’est beau. Mais parfois, nous, les humains, avons peur de cette vague que vous ressentez en tombant amoureux à cause de l’incertitude que cela peut fonctionner ou vous serez rejeté. Ça dure une seconde le temps où tu te jettes avec tout pour voir ce qui se passe ou tu n’essaies même pas.

Comment est l’expérience de participer à un film choral?

C’est intéressant pour tous les univers qui sont créés à partir d’un thème tel que l’amour. De la même manière c’est étrange car je n’ai partagé qu’un set avec Gonzalo Vega Jr. et mes réalisateurs. Le plaisir est de s’asseoir pour voir le résultat final et de regarder les histoires restantes comme n’importe quel autre spectateur.

Rodrigo, contrairement à l’histoire dans laquelle Estefanía a joué, dans les autres, tous ses personnages ne sortent pas bien. Mais c’est comme ça l’amour.

L’amour est remède et maladie. L’un ne se débarrasse pas de l’autre. Contrairement à tomber amoureux, l’amour va plus loin, il implique des décisions. Parmi ces décisions, il y a celle de construire quelque chose, un processus qui s’accompagne de coups durs. Ce qu’on voit dans le film, c’est qu’il y a des couples qui souffrent de ces coups, mais qui essaient de les résoudre ensemble.

À la fin, amour malade c’est une ode à la communication honnête. Ensuite il y a des couples qui sont en communication mais il n’y a pas d’honnêteté pour éviter les problèmes ou les mésententes. A titre personnel, je pense que les relations sont aussi faites d’affrontements, pas de bagarres, mais d’affrontements. S’affronter dans le temps permet de résoudre les querelles au profit de continuer à construire une relation.

Le moment où le film arrive est intéressant car il sort après la pandémie, une période qui a confronté la vie de couple. Quelle corde sensible la pandémie a-t-elle frappée en vous en tant que réalisateur pour faire amour malade?

La pandémie nous a mis à une place importante, les gens qui vivent en couple, ou les gens qui viennent de se rencontrer au début de la phase de confinement. Il me semble que, dans le positif, cela nous a apporté cette dose d’honnêteté dont nous n’avons peut-être pas tenu compte. Vivre ensemble depuis si longtemps dans le même espace, même dans de petits espaces, nous a fait enlever nos masques et être les personnes que nous étions et sommes. Pour cette raison, de mon point de vue, le film est un appel à enlever ces masques, à parler des choses telles qu’elles sont, ouvertement.

Oeil, c’est vrai que parfois quand on parle des choses telles qu’elles sont, il n’y a pas toujours de fin heureuse. Pendant qu’on tombe amoureux il y a des concessions, rien ne se passe si rien n’est dit. Mais quand on aime, c’est différent, se cacher a des conséquences. On a eu l’idée qu’il vaut mieux ne pas parler pour ne pas effrayer l’autre, mais on finit par se faire mal et se faire mal de ne pas le faire. Si nous sommes honnêtes dès le départ, le panorama sera plus encourageant. Sinon, la malhonnêteté nous fera des ravages et il y a des coups qui font plus mal que d’autres.

Pourquoi vous et Marco Polo Constandse avez-vous décidé de transférer le travail de amour malade au cinéma en co-réalisation ?

Parce que les conflits étaient là. Le cinéma permet d’aborder ces conflits, de les développer et d’essayer de les résoudre. Marco Polo et moi avons des profils très différents, des pensées différentes, mais nous sommes d’accord que les conflits dans nos histoires étaient parfaits à raconter. Nous voulions également le faire car le film peut être accessible à de nombreuses personnes via une plateforme de streaming, mais pas l’œuvre, qui n’est présentée que sur CDMX et peut être une expérience plus coûteuse pour le public.

Quelle histoire vous représente le plus en tant que réalisateur ? Laquelle vous énerve le plus ?

Principalement l’histoire avec Jesús Zavala et Paco Rueda parce que la question du coming out me vient à l’esprit. En sortir peut mettre beaucoup de gens mal à l’aise, même si cela signifie du bonheur pour vous. C’est difficile car parfois vous vous protégez des sentiments et, quelle que soit votre préférence sexuelle, vous pouvez concevoir l’amour comme quelque chose de compliqué et qui peut nuire.

Bien que je doive dire que l’histoire finale, mettant en vedette Maya Zapata et Juan Pablo Medina, est forte. Il pose cette question sur la table : Pourquoi n’appelons-nous pas cela le destin quand deux personnes tombent amoureuses et que ça ne tire pas ? Je pense qu’au fond nous avons tous une peur de la solitude et une survalorisation d’être en couple. Il me semble que chacune des étapes a son moment et son charme. Je crois que nous devons nous détendre et embrasser la solitude quand il s’agit de nous dans la vie. Cela peut être pour de longues périodes ou pour de courtes périodes. Il faut aussi comprendre l’amour-propre. Être seul est aussi une confrontation que beaucoup fuient.

