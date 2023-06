On a dit au directeur de Secret Invasion de ne pas lire les bandes dessinées

Invasion secrète arrive à Disney + le 21 juin, ramenant Samuel L. Jackson au premier plan dans le MCU. Ayant pour la plupart disparu au cours des dernières années, Nick Fury de Jackson obtient enfin sa propre série et, comme de nombreux projets Marvel, l’histoire est basée sur un arc de bande dessinée du même nom. Cependant, les fans du Invasion secrète L’histoire de la bande dessinée ne devrait pas s’attendre à ce que ce soit une réplique exacte, comme le réalisateur Ali Selim a récemment révélé à Screen Rant qu’on lui avait dit de ne pas lire l’histoire emblématique sur laquelle la dernière offre MCU est basée. Il a dit:







« Quand j’ai accepté ce poste de réalisateur, je n’ai pas écrit le scénario. Donc, beaucoup de ces décisions ont été prises par Kyle Bradstreet et l’autre équipe d’écrivains que nous avions. La première chose qu’on m’a dit, c’est de ne pas lire les bandes dessinées. Cela n’avait rien à voir avec ce que nous essayons de faire ici. Cette histoire est vraiment née de l’électricité créée entre Sam Jackson et Ben Mendelsohn ou Nick Fury et Talos dans Captain Marvel. Et ils ont dit: « Oh, nous devons faire quelque chose avec ça. » Ils ont donc trouvé une histoire qui servirait cette relation et élargirait le MCU et d’autres personnages qui ne sont pas dans les bandes dessinées. Je pense que c’est une histoire en soi.

Les studios Marvel ont principalement joué rapidement et librement avec leurs adaptations de certaines des plus grandes histoires de Marvel, y compris Guerre d’infini, en utilisant l’histoire de base et en l’intégrant dans le tissu du MCU et les modifications qu’il a apportées à certains des éléments sources. On dirait Invasion secrète suivra le modèle à la lettre.

Invasion secrète N’a pas fait bonne impression auprès des critiques.

Bien que la majorité des gens n’aient pas encore eu leur premier aperçu Invasion secrèteles premières critiques ont été décidément mitigées, les critiques saluant la série comme le plus grand projet MCU jamais réalisé, tandis que d’autres ne semblent tout simplement pas acheter le complot d’espionnage.

Les fans ont attendu longtemps que Samuel L. Jackson obtienne sa première grande avance en tant que Nick Fury, et Invasion secrète sera à la fois une plongée profonde dans la vie de Fury et un pont vers sa prochaine apparition dans The Marvels plus tard cette année. La série mettra également en place Armor Wars, le film qui verra James Rhodes de Don Cheadle obtenir son propre projet après avoir fait partie intégrante du MCU depuis le début.

Récemment, il y a eu une énorme différence dans les opinions des critiques et du public, et il y a de fortes chances que Invasion secrète pourrait être un autre exemple. Quoi qu’il en soit, la série semble certainement apporter cette bonne vieille action Marvel sur le petit écran, mais offre également quelque chose de nouveau sous la forme d’un thriller d’espionnage. Marvel Studios n’a pas toujours joué la sécurité avec ses émissions de télévision Disney +, pour le meilleur ou pour le pire, et Invasion secrète est leur dernière expérience.