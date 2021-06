On a dit au couple de retirer le drapeau de la fierté. Ils ont répondu avec un affichage lumineux arc-en-ciel

Memo Fachino et Lance Mier ne voulaient pas bruisser de plumes. Ils voulaient juste montrer leur fierté en juin en arborant un drapeau.

« Nous n’avons pas des centaines de voitures qui passent chaque jour », a déclaré Fachino, 35 ans, AUJOURD’HUI. «Nous ne nous attendions donc pas à créer un quelconque type de buzz ou à faire apparaître un problème spécifique, sans jeu de mots. Nous voulons vraiment que tout reste positif en termes d’accueil dans le quartier. »

Le couple, qui est ensemble depuis huit ans et marié depuis cinq ans, aime la communauté qu’il habite à Racine, dans le Wisconsin. Cependant, l’année dernière, au milieu des nombreuses opinions politiques et sociales dissidentes qui ont émergé, leur association locale de propriétaires a mis en avant une politique selon laquelle aucun drapeau autre que le drapeau américain ne pouvait être hissé sur les propriétés.

« Ils voulaient l’étouffer dans l’œuf, ne laissant aucune situation devenir incontrôlable avec de l’angoisse ou quelque chose comme ça entre voisins », a expliqué Mier, 36 ans.

Le couple savait qu’ils ne pourraient pas arborer leur drapeau de fierté en raison de la nouvelle règle, qui a été officiellement mise en place en mai. Ils ont quand même essayé, et peu de temps après, ils ont reçu une lettre leur demandant de l’enlever. Aucune intention homophobe – le HOA ne faisait qu’appliquer les règles mises en place. (Fachino fait lui-même partie du conseil d’administration.)

Mais le couple voulait toujours montrer sa fierté. Ils ont trouvé une faille dans les règles – oui, les drapeaux étaient interdits, mais rien n’a été noté concernant les lumières.

« C’était la veille du 1er juin, nous avons éteint ces projecteurs arc-en-ciel et sommes allés dîner, sommes rentrés à la maison et les avons regardés dans l’obscurité et avons pensé que c’était plutôt agréable », a déclaré Mier. « Nous avons donc pris une photo, puis posté sur Facebook et posté sur Reddit. »

Leur publication Reddit est rapidement devenue virale, rassemblant une énorme quantité de soutien du monde entier.

Fachino, qui est originaire d’Argentine, et Mier n’ont pas toujours été du genre à brandir l’arc-en-ciel d’hommes homosexuels. En vieillissant, ils ont appris à apprécier l’importance de la visibilité et de leur propre privilège, ce qui les a inspirés à se montrer et à être fiers de leur communauté.

« Quand j’ai rencontré Memo pour la première fois, je ne pense pas qu’il était si fier, et moi-même bien sûr. Quand j’étais plus jeune, j’étais absent, mais ce n’est pas comme si j’étais fier et que j’en parlais », a déclaré Mier. « Mais nous reconnaissons que nous sommes privilégiés et chanceux de pouvoir en parler et de pouvoir le partager et je ressens vraiment de la fierté maintenant. »

«Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en sécurité, qui ont peur d’être dehors, de pouvoir démontrer qu’ils font partie de la communauté parce qu’ils peuvent être des personnes de couleur ou qu’ils peuvent être dans un environnement qui n’accepte pas leur identité trans, « , a déclaré Fachino. «Ils peuvent ne pas se sentir aussi bien accueillis ou à l’aise, mais il est toujours important pour eux de trouver cette représentation afin qu’ils sachent que c’est quelque chose qui est réalisable. Si vous ne voyez pas d’autres personnes qui vous ressemblent réaliser quelque chose, c’est vraiment difficile pour vous de comprendre que c’est aussi possible pour vous.

Le couple a ressenti cet impact de première main. Il y a quelques années, lorsqu’ils ont été autorisés à arborer le drapeau de la fierté arc-en-ciel, ils ont trouvé une note dans leur boîte aux lettres. Pas du HOA – la lettre était d’un voisin.

« Lorsque nous avons emménagé pour la première fois, nous accrochions notre drapeau de fierté et nous avons fini par recevoir une lettre manuscrite d’un voisin qui était au lycée et ne se sentait pas bien accueilli à la maison », a déclaré Mier. «Ils vivaient dans notre quartier et ils nous ont écrit en disant:« Hé, je veux juste que vous le sachiez. J’ai du mal avec mon identité de genre, mais le simple fait de te voir avec ton drapeau me fait vraiment me sentir accepté. Je ne l’aurai peut-être pas à la maison, mais je sais qu’il y a des gens qui me soutiendront lorsque je quitterai la maison.' »

Mier a déclaré que cette lettre les avait inspirés, que ce soit avec des drapeaux ou des projecteurs, à rester visibles et fiers de toutes les manières possibles.

« Nous avons en fait un exemple concret où cela fait une différence. »

