Omicron chez les enfants menant à une maladie nouvelle mais familière : le croup

La variante omicron de COVID-19 semble affecter les enfants de moins de 5 ans d’une nouvelle manière : une toux dure et aboyante connue sous le nom de croup.

Bien que le croup ne soit généralement pas nocif, il peut être effrayant pour les parents déjà nerveux à l’idée que leurs bébés et leurs tout-petits, trop jeunes pour le vaccin COVID-19, soient infectés par le virus.

Les médecins disent que cela se produit très probablement car il semble que l’omicron ait tendance à s’installer plus haut dans les voies respiratoires, plutôt que plus profondément dans les poumons.

« Les voies respiratoires des petits enfants sont si étroites qu’il faut beaucoup moins d’inflammation pour les obstruer », a déclaré le Dr Buddy Creech, expert en maladies infectieuses pédiatriques et directeur du programme de recherche sur les vaccins Vanderbilt au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, Tennessee.

Lorsqu’un enfant aux voies respiratoires minuscules et enflammées respire, cela fait un bruit distinctif et peut entraîner une toux qui ressemble à un chien ou à un phoque.

Creech a déclaré que lui et ses collègues ont noté des « présentations de type croup » chez les jeunes enfants testés positifs pour COVID-19. La partie supérieure des voies respiratoires des enfants devient très enflée. « Quand cela se produit », a-t-il déclaré, « il y a cette toux aboyante caractéristique. »

Un certain nombre de virus saisonniers, dont le virus parainfluenza et le virus respiratoire syncytial, peuvent entraîner le croup et une infection des voies respiratoires appelée bronchiolite. Il semble maintenant que COVID-19 – en particulier la variante omicron – devrait être ajouté à cette liste.

Le Dr Saif Al Qatarneh, pneumologue pédiatrique à l’Université de Virginie-Occidentale, a déclaré qu’il avait également noté une augmentation de ces diagnostics parallèlement à une augmentation des cas pédiatriques de COVID.

Jusqu’à présent, la variante omicron semble être moins grave que la variante delta, a déclaré mercredi le Dr Anthony Fauci lors d’un briefing de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche.

« Mais n’oubliez pas la mise en garde: la propagation rapide dans la communauté voit un plus grand nombre d’enfants hospitalisés – encore une fois, principalement parmi les non vaccinés », a déclaré Fauci, le conseiller médical en chef du président.

Al Qatarneh a déclaré que lui et ses collègues étaient préoccupés par ce qui pourrait se produire dans les semaines à venir alors que l’omicron continuait de se propager.

« Nous sommes encore à deux ou trois semaines du pic d’omicron », a-t-il déclaré. « L’idée intelligente est de se préparer à ce que davantage de patients contractent une bronchiolite chez les enfants et les nourrissons. »

Un diagnostic « pain et beurre »

Une pensée rassurante pour les parents est que le croup et la bronchiolite sont bien connus des médecins, qui ont des décennies d’expérience dans le traitement de ces affections.

« Croup est un diagnostic pédiatrique de pain et de beurre », a déclaré le Dr Mark Kline, médecin en chef de l’Hôpital pour enfants de la Nouvelle-Orléans. « Le croup infectieux est l’une des premières maladies que l’on apprend lorsqu’on est stagiaire en pédiatrie. L’équipe de Kline a également noté la hausse du croup lié au COVID.

Le Dr Amy Edwards, experte en maladies infectieuses pédiatriques aux hôpitaux universitaires Rainbow Babies & Children’s Hospital de Cleveland, a accepté.

Télécharger l’application AUJOURD’HUI pour la dernière couverture sur l’épidémie de coronavirus.

« En tant que pédiatres, voir plus d’enfants atteints de croup et de bronchiolite est étrangement rassurant », a-t-elle déclaré, « parce que nous avons été confrontés à ces conditions pendant toute notre carrière. »

Le croup peut être « effrayant à entendre, mais cela ne signifie pas qu’il y a un problème avec les poumons », a-t-elle déclaré. « Le traitement principal consiste à garder les voies respiratoires supérieures ouvertes et dégagées jusqu’à ce que l’inflammation disparaisse. »

Le croup peut nécessiter quelques jours de stéroïdes, mais disparaît souvent tout seul. Parfois, les enfants atteints de bronchiolite ont besoin d’un soutien en oxygène ou de traitements respiratoires, a déclaré Edwards, avant de se rétablir complètement.

Risque d’hospitalisation car les vaccins tardent

Edwards et d’autres veulent rassurer les parents sur le fait que la grande majorité des jeunes enfants atteints de COVID-19 sont susceptibles d’avoir une maladie bénigne. Mais il est possible que certains enfants, même auparavant en bonne santé, développent des complications graves nécessitant une hospitalisation.

En fait, une analyse de NBC News des données sur la santé et les services sociaux révèle qu’au moins 16 États ont battu des records pour le nombre d’hospitalisations pédiatriques liées au COVID-19.

Près de 40% des hospitalisations pédiatriques au Texas Children’s Hospital à Houston incluent des enfants de moins de 5 ans, a déclaré le Dr Jim Versalovic, un pathologiste qui est co-responsable du centre de commande COVID-19 de l’hôpital.

Les vaccins sont l’un des meilleurs moyens de se protéger contre l’infection, mais ces injections ne sont pas attendues de si tôt pour les plus jeunes enfants.

Vanderbilt’s Creech, qui est également l’un des principaux chercheurs des essais cliniques de Moderna KidCOVE, a prédit un déploiement de vaccins pour les plus jeunes enfants au plus tôt cet été. Versalovic de Texas Children’s, l’un des sites des essais cliniques pédiatriques de Pfizer-BioNTech, a également déclaré qu’il ne s’attendait à aucun vaccin pour la petite enfance avant la fin de l’année.

Selon les experts, la meilleure défense pour les enfants non vaccinés est de les « cocooner ». C’est-à-dire, entourez-les d’adultes et d’enfants plus âgés qui sont vaccinés.

« Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ce sera une course difficile », a déclaré Creech. « Cela peut inclure nos jeunes enfants, et nous devons donc vraiment les protéger du mieux que nous pouvons. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.