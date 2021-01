Omega lance la prochaine génération de montres lunaires Speedmaster qualifiées par la NASA

Une nouvelle génération de la première montre portée sur la lune perpétue son look emblématique de l’époque Apollo tout en introduisant le plus haut niveau de précision offert par un chronographe moderne de fabrication suisse.

Omega a lancé sa nouvelle collection de montres Speedmaster Moonwatch Professional mardi 5 janvier, mettant en lumière son mouvement interne de pointe tout en rendant hommage à son héritage lunaire vieux de plus de 50 ans.

«Lors de la mise à jour d’un garde-temps sacré comme la Speedmaster Moonwatch, chaque détail doit être fidèle à son esprit d’origine. Ce chronographe est reconnu dans le monde entier, nous avons donc abordé son design avec le plus sincère respect, tout en faisant passer son mouvement au niveau supérieur. », A déclaré Raynald Aeschlimann, président et chef de la direction d’Omega, dans un communiqué.

La nouvelle Speedmaster Moonwatch Professional, qui continue d’être qualifiée pour le vol par la NASA pour toutes ses missions en équipage, tire son design du chronographe Omega porté par les astronautes d’Apollo 11 Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins en 1969.

Un long moment à venir

«Je soupçonne que le plus long équipement de la NASA – car il a fait du très bon travail pendant toutes ces années – est vraiment le Speedmaster», a déclaré Jim Lovell, astronaute Gemini et Apollo, l’une des trois personnes à ce jour à se rendre au lune deux fois, a déclaré dans une vidéo publiée par Omega.

Portée pour la première fois dans l’espace par l’astronaute Mercury Wally Schirra en 1963, l’Omega Speedmaster a ensuite été choisie par la NASA pour devenir son seul chronographe certifié pour une utilisation sur toutes ses missions depuis 1965.

Auparavant proposé dans les modèles du 50e anniversaire d’Apollo 11 et d’Apollo 13, le nouveau mouvement Calibre 3861 d’Omega qualifie les nouvelles montres de lune Speedmaster de Master Chronometers. (Crédit d’image: Omega)

« J’ai été le premier et le seul à qualifier l’Omega Speedmaster pour les vols spatiaux », a déclaré l’ancien ingénieur de la NASA James Ragan. «Nous avons eu toute une série de tests différents que nous devions effectuer pour qualifier un matériel. Désormais, il n’était pas destiné aux montres, bien sûr – il faisait chaud, froid, tremblait, cliquetait et roulait et les températures montaient en flèche. et vers le bas – et il a passé tous les tests que nous avons effectués. «

Ragan a répété certains des tests pendant qu’Omega travaillait à réviser la conception de la Speedmaster et que la NASA passait à ses programmes ultérieurs, y compris l’atelier orbital Skylab et la navette spatiale.

« C’est le seul [piece of space equipment] Je peux penser que cela a été là tout le temps. Il est là depuis toujours », a déclaré Ragan.

Jusque dans les détails

La nouvelle Speedmaster Moonwatch Professional conserve le boîtier asymétrique et trois sous-cadrans qui sont devenus une marque de fabrique du chronographe classique porté par Apollo. Il a également le point au-dessus de 90 (« DON ») et un point en diagonale à 70 sur la bague en aluminium anodisé, des détails qui sont devenus emblématiques parmi les fans et les aficionados de la montre.

À l’intérieur, le Speemaster dispose désormais du mouvement Co-Axial Master Chronometer Calibre 3861 pour garantir qu’il conservera l’heure exacte même dans les champs magnétiques les plus extrêmes. De plus, elle qualifie la montre entière pour être certifiée Master Chronometer – le plus haut standard de précision, de performance et de résistance magnétique de l’industrie horlogère suisse.

La nouvelle collection Speedmaster Moonwatch Professional d’Omega est disponible en acier inoxydable, en or Sedna 18K (à gauche) ou en or Canopus 18K (à droite). (Crédit d’image: Omega)

La nouvelle Speedmaster comprend également un bracelet redessiné, qui, bien que similaire dans le style aux Moonwatches du passé, a un nouveau fermoir avec un logo Omega poli sur un couvercle satiné.

La collection Speedmaster Moonwatch Master Chronometer comprend un choix de verre en hesalite avec un fond en relief Seahorse sur un corps en acier inoxydable pour 6300 € ou un verre saphir des deux côtés, offrant une vue du mouvement Calibre 3861 à l’intérieur, pour 7150 €. Les nouveaux modèles viennent également en or Omega Sedna pour 34 800 € et en or Omega Canopus pour 45 300 €.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE.