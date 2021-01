Omar Sy, qui est-il: histoire et famille, films et séries, réseaux sociaux et tout sur l’acteur « Lupin »

« Lupin»Est une série policière française créée par George Kay, qui avait précédemment produit« Killing Eve », en collaboration avec François Uzan. C’est en vedette Omar sy comme Assane Diop, un maître du braquage et du déguisement, qui envisage de voler un collier qui appartient à Marie Antionette.

Il s’avère que son père a été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, un événement qui a changé la vie du jeune homme Assane pour toujours. Il est déterminé dans sa quête, et son style fluide et son approche méticuleuse font de cette série un chemin fascinant pour tous ceux qui se sont aventurés dans la série. Netflix.

Avec de larges virages, « Lupin« Contient un charme illusoire en soi, un style que le réalisateur Louis Leterrier a pris de son autre aventure en tant que réalisateur, «Maintenant tu me vois » du 2013. Certains épisodes sont également réalisés par Marcela a dit, connue pour son travail sur « Narcos: Mexique».

Sa prémisse et son intrigue ont gardé tout le monde accro, mais au-delà des réalisateurs, c’est Omar sy qui devrait obtenir tout le crédit. Par conséquent, dans cet article, nous examinerons votre histoire, sa famille, ses productions passées, les réseaux sociaux et tout ce que l’on sait de l’acteur français qui fait sensation Hollywood.

HISTOIRE D’OMAR SY, LE PREMIER ACTEUR DE «LUPIN»

Omar Sy a eu des débuts modestes, mais avec un travail acharné, il a réussi à prendre de l’avance (Photo: Empire)

Omar sy il est né en France dans 1978, dans Trappes dans le département de Yvelines. Les deux parents de Sy sont des immigrants et ont travaillé dur quand Sy il était un enfant pour lui donner, ainsi qu’à ses sept frères et sœurs, une vie meilleure. Pendant des années, la mère de Sy Travailler comme Gouvernantetandis que son père travaillait dans un usine.

Même comme ça, Omar axé sur l’éducation, et après diplômé du lycée dans mille neuf cent quatre vingt seize, a poursuivi une carrière de comédien en travaillant à la pige. En peu de temps, Sy a commencé à apparaître dans émissions de télévision Français, montrant ses talents de comédien.

Au début de la décennie de 2000, Sy déménagé au États Unis, où il a commencé à travailler comme acteur. C’était une montée lente et régulière vers le sommet pendant Sy, et a travaillé comme doubleur dans Hollywood, tout en continuant à tourner des films pour le cinéma français à distance.

Omar Sy a participé à de nombreuses productions en France, mais son grand succès est venu avec « Lupin » (Photo: Twitter)

Dans 2014, Sy apparaît dans « X-Men: Days of Future Past», Un film à gros budget qui a présenté l’acteur charismatique au public américain. Il a également joué un rôle de premier plan dans le film d’action populaire « Monde jurassique« , Interpréter Barry, un gardien d’oiseaux de proie.

Pourtant, il a fallu attendre son travail sur « Lupin » Quoi Sy il a vraiment commencé à apprécier les avantages de la gloire. « Lupin« Est un spectacle qui combine habilement différents genres, du thriller à la comédie, et les critiques et les fans sont unis pour faire l’éloge du spectacle et du travail de son protagoniste, Omar Sy.

FAMILLE, FEMME ET ENFANTS D’OMAR SY

Omar Sy et Hélène Sy ont passé plus d’une décennie ensemble (Photo: Archyworldys)

Omary Sy est actuellement marié à Hélène Sy. Le couple s’est marié en 2007, mais ils étaient en fait un couple pendant une décennie entière avant de se marier, donc ils sont ensemble depuis environ quelques 24 ans, considérant qu’ils ont respecté la confidentialité de leur relation et n’ont pas fourni de détails à la presse.

Hélène et Omar ils ont cinq enfants ensemble, trois filles et deux garçons, Nouvelles du monde d’aujourd’hui souligne que sa plus jeune fille, Amani-Nour, il est né en Les anges et c’est là qu’ils résident depuis 2012. Alors que la famille a tendance à garder sa vie privée privée, Hélène expliqué au magazine Elle l’année dernière que « donner un peu de vous-même aide à empêcher les gens de renifler».

Omar Sy et Hélène Sy ensemble (Photo: Zimbio)

Elle est la fondatrice d’une association appelée CékeDuBonheur, qui aide les enfants hospitalisés. En outre, elle est également PDG et fondatrice de Siyah Organics, qui fabrique des produits biologiques entièrement naturels cultivés en Sénégal. Les bénéfices vont à la lutte contre les maladies parasitaires et virales en Afrique sub-saharienne et ils sont expédiés partout dans le monde.

De temps en temps, ils ont tous deux utilisé leur réseaux sociaux de publier des photos ensemble ou avec leurs enfants, bien qu’ils préfèrent garder leur la vie de famille dans la chaleur de votre maison et ne le présentez pas à vos abonnés comme d’autres célébrités de Hollywood avec des mises à jour quotidiennes.

MÉDIAS SOCIAUX OMAR SY

« Lupin » a fait une grande impression auprès du public international (Photo: Netflix)

Omar sy Il ne met généralement pas à jour ses réseaux sociaux au-delà de quelques photos pour les magazines dans lesquels il a été cité ou mentionne son travail. Cependant, grâce à la croissance de la popularité de « Lupin», A commencé à être plus constant pour promouvoir la série de Netflix. Voici leurs réseaux sociaux: