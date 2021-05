Omar Sy confirme que « Lupin » aura un tiers

Topstar OPEN POINT SY SOMO - Siège de direction de qualité professionnelle Noir tissu

OPEN POINT SY SOMO - un fauteuil de direction à fonctions multiples et au design élégantNotre OPEN POINT SY SOMO offre toutes les fonctions d'un fauteuil de bureau moderne afin que vous soyez confortablement assis et puissiez travailler en étant détendu.Le mécanisme synchrone permet un mouvement synchronisé du dossier et de l’assise. Il suit ainsi parfaitement les mouvement de votre corps lors des basculements. Votre dos reste en contact permanent avec le dossier de manière à éviter les douleurs latentes. Le dossier réglable en hauteur et le siège spécial disques intervertébraux favorisent également l'assise ergonomique.Hauteur de l'assise ajustable avec système TopliftDossier design en tissu maille respirant, à hauteur variableAssise ergonomique avec soutien pelvien pour un maintien parfait de votre bassinMécanisme synchrone à points, ajustable individuellement au poids de l'utilisateur, verrouillage variableAccoudoirs et appui-tête fonctionnel réglable en inclinaison et en hauteur comprisLivré avec accoudoirs U2 (réglables en hauteur)Ce modèle porte la mention GS du LGA de Nuremberg et répond à de nombreuses normes de sécuritéPied en acier chromé équipé de doubles roulettes auto-freinantes pour moquette. Grace à celles-ci, le siège roule seulement pendant l'utilisation. Si on se lève, le mécanisme auto-freinant se verrouille pour empêcher le siège de bouger. Quand on charge le siège, le mécanisme auto-freinant se déverrouille et le siège est mobile. Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Informations sur les roulettes Les roulettes fournies ne conviennent qu'aux tapis et moquettes. Pour les revêtements de sol particulièrement sensibles / mous, nous recommandons également l'utilisation d'un tapis de protection du sol. Pour les sols durs, comme le parquet, le stratifié ou le carrelage, vous avez besoin de roulettes spéciales pour sols durs, que vous pouvez obtenir chez nous en tant qu'accessoires. Nous vous remercions de votre compréhension pour le fait qu'il ne soit pas possible de remplacer les roulettes avant l’expédition pour des raisons logistiques (sauf indication contraire dans la description du produit).