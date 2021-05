Omar Chaparro et sa famille arrivent à Disney + avec son émission de télé-réalité «  Chaparreando  »

Le 21 mai, l’audition de Disney + en Amérique latine est invité à se joindre à un voyage plein de rires, d’excitation et d’aventure avec la première de Bavardage, une nouvelle émission de télé-réalité mettant en vedette l’acteur et présentateur mexicain Omar Chaparro et son fils Emiliano.

Le programme, qui sera disponible dans son intégralité à partir du jour de la première et est produit par l’acteur Eugenio Derbez, suivez père et fils lors d’un voyage épique en moto au départ de Los Angeles, États Unis, à Chihuahua, Mexique, redécouvrant les voyageurs avec leurs propres racines et les aidant à renforcer leur lien.

Dans la production, composée de six épisodes, le public connaît l’intimité de la famille Court pour en savoir plus sur le lien entre Omar Oui Emiliano, après le déménagement de la famille Mexique à Los Angeles afin que l’artiste renommé puisse élargir sa carrière États Unis.

Guidé par la nécessité de créer des liens avec votre enfant adolescent, Omar Chaparro Il décide d’emmener Emiliano dans un voyage au cœur de ses origines dans son Chihuahua natal pour lui montrer les rues où il a grandi, les gens qui ont marqué son enfance, les premiers emplois qu’il a occupés et plus encore.

Dans le processus, traversant des situations imprévues et des moments d’humour et d’émotion, le père et le fils apprennent de précieuses leçons sur la persévérance, le sacrifice, l’identité et la famille. Bavardage a également la participation du reste de la famille de Omar Chaparro: sa femme Lucy et ses filles Andrea et Natalia.

Coproduit par 3Pas Studios et Pantaya, Bavardage fait partie de l’offre de contenu régional de Disney +, avec une pertinence locale et pour tous les publics.