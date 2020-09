Olympique de Lyon, une organisation d’élite

Alors que tout le monde parle du PSG et même de Monaco, l’Olympique de Lyon travaille discrètement

Il a changé de propriétaire, il a changé ses règles de fonctionnement, il s’est concentré sur sa carrière, trouver du talent, gagner des championnats, vendre haut. Il a conclu des alliances stratégiques, obtenu un partenaire chinois, est devenu public (coté en bourse).

Tout a commencé en 1987, lorsque Jean-Michel Aulas, Un homme d’affaires français a acheté un club en faillite, endetté, et en deuxième division.

Alors que tout le monde parle du PSG et même de Monaco, l’Olympique de Lyon travaille de manière discrète. GettyImages

Sa réingénierie, son amélioration continue et sa vision d’entreprise l’ont amené au sommet. Je parle de titres, d’un bon spectacle, de revenus importants et soutenus, qui a créé un cercle vertueux surpassé seulement par 10 meilleures équipes en Europe.

Il a un nouveau stade, des installations d’élite, avec des entraîneurs de jeunes formés et mis à jour autant ou plus que dans d’autres institutions plus populaires.

Ses atouts sont nombreux et ses faiblesses très peu nombreuses. Pendant que tout le monde parle PSG et même de Monaco, il Olympique de Lyon fonctionne discrètement, pas tellement.



1 Liés

Il a récemment joué la demi-finale de la UEFA Ligue des Champions Contre le côté puissant de la Bavière, le Bayern München, leur équipe féminine est la meilleure du continent depuis des années, la vente de joueurs continue d’être un pilier de leur modèle d’entrée, de leur stratégie.

Salles de classe il sait que son combat n’est pas au portefeuille, il laisse ça au cheikh PSG, ou russe de Monaco. Il Lyon, c’est clair. Travailler selon des règles de fonctionnement strictes, augmenter chaque année (revenus), parier sur les jeunes, sur la carrière, toujours penser à donner un grand spectacle.

Pour grandir chaque année il faut être innovant, créer de nouvelles sources de revenus, se diversifier, ne jamais arrêter la talent factory. Pour cet été, les Néerlandais Depay et français Aouar, sont transférés, en somme, pour pas moins de 90 millions d’euros.

Pour lui Olympique de LyonGagner sur le terrain est très important, mais il est clair que gagner de l’argent, redonner aux investisseurs un retour sur leur capital est l’objectif principal, et pour cela une grosse machine composée de 500 salariés a été montée (elle n’inclut pas la Holding OL Groupe ), hautement qualifiés, engagés et compétitifs.