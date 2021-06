Olly Alexander est-il le nouveau Doctor Who ? Le directeur du musicien répond aux rumeurs sauvages

série BBC Docteur Who a eu des fans sur le bord de leurs sièges au cours de la dernière année pour savoir qui remplacera Jodie Whitaker dans son rôle de Time Lord. Malgré les rumeurs selon lesquelles Jodie aurait quitté la série, rien n’a été confirmé par la BBC. Musicien, Olly Alexander de la renommée de ‘Years and Years’ a été un favori pour remplacer Jodie si jamais elle décidait de quitter la série. Cependant, la direction d’Olly a depuis confirmé que le chanteur ne remplacerait pas Jodie en tant que nouveau médecin. Au moins pas encore.

La directrice artistique d’Olly, Martha Kinn, s’est rendue sur Instagram dimanche après-midi pour annuler le Olly Alexandre rumeur. Via son histoire Instagram, Martha déclare : « Même si Olly est souvent contacté par Cybermen. J’ai bien peur de devoir exterminer cette spéculation. Aussi agréable que ce soit de voir l’intérêt pour cette histoire se régénérer. Ce n’est tout simplement pas vrai. Comme Aussi étrange que cela puisse paraître, Olly se concentre sur sa musique pour le moment. »

La sortie de Jodie Whitaker de Docteur Who plus tôt ce mois-ci semblait être confirmé après qu’il a été annoncé qu’elle figurerait dans deux épisodes spéciaux en 2022, qui seront diffusés sur BBC One l’année prochaine. Les spéculations se sont multipliées sur la sortie de Whitaker après que les fans ont remarqué que l’actrice n’apparaîtrait pas sur la couverture du Docteur Who Annuel pour 2022. Whittaker est le 13e docteur, et si elle quitte la série à la fin de la saison prochaine, elle suivrait David Tennant, Matt Smith et Peter Capaldi comme Docteur Who stars qui ont quitté la série après trois saisons chacune. La BBC a répondu à la rumeur par une non-réponse : « Nous ne commenterons aucune spéculation sur l’avenir de Jodie dans la série. »

Plus tôt cette année, de manière attachante, Jodie Whittaker a utilisé son célèbre personnage pour envoyer « une transmission d’urgence » aux fans de la série sur la pandémie de coronavirus.

« Si vous voyez cela, le Tardis doit avoir détecté une recrudescence de signaux psychologiques de quelque part dans l’espace et le temps. Fondamentalement, je pense que quelqu’un, quelque part, pourrait être un peu inquiet. Je suis en fait juste en train de m’isoler, ou comme j’aime l’appeler, se cacher d’une armée de Sontariens », a déclaré Whittaker dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Mais gardez cela pour vous. Maintenant, voici ce que je fais dans toute situation inquiétante. Premièrement, rappelez-vous, vous vous en sortirez et les choses s’arrangeront. Même si elles semblent incertaines, même si vous êtes inquiet, l’obscurité ne prévaut. » Whittaker a conseillé à tout le monde d’essayer de garder leur sens de l’humour si vous le pouvez, et n’oubliez pas d’être gentil.

« Racontez des blagues. Même les mauvaises. Surtout les mauvaises. Je suis brillant dans les mauvaises. Trois, soyez gentil. Encore plus gentil que vous ne l’étiez hier, et je sais que vous étiez super gentil hier. Faites attention les uns aux autres, vous ne le ferez pas soyez la seule à vous inquiéter. Parler aidera, partager aidera. Faites attention à vos amis, vos voisins, les gens que vous connaissez à peine et votre famille. Parce qu’en fin de compte, nous sommes tous de la famille », a-t-elle déclaré.

Alors les gars, vous pouvez garder votre perchoir sur le bord de votre siège. Qui sera le nouveau Time Lord ? Personne ne parle. Cette nouvelle provient du Huffington Post.

