« Ollie est perdu », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Ollie est perdu” (“Lost Ollie” dans sa langue d’origine) est une série Netflix live-action/CGI qui suit un petit lapin en peluche qui, après s’être perdu, fait tout son possible pour revenir à Billy, son meilleur ami et le garçon qu’il aime désespérément et dont il n’a apparemment plus besoin que jamais.

La fiction hybride est basée sur le livre pour enfants « Ollie’s Odyssey » de William Joyce de 2016 et présente les voix de Jonathan Groff, Mary J. Blige et Tim Blake Nelson, et avec des performances de Gina Rodríguez, Jake Johnson, BJ Harrison et Kesler Talbot, entre autres. .

Les quatre épisodes de la première saison, qui a été enregistrée entre février et mars 2021, première sur Netflix uniquement le mercredi 24 août 2022mais les utilisateurs de la plate-forme de streaming populaire Ils demandent déjà un deuxième versement de «Ollie est perdu”.

« OLLIE IS LOST », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série Netflix, mais apparemment dans le dernier chapitre, La recherche d’Ollie est terminée, il est donc peu probable que l’histoire du lapin en peluche et de son meilleur ami se poursuive dans une nouvelle série d’épisodes.

A la fin de la première saison de « Ollie est perdu», le lapin aux longues oreilles se souvient de ce qui s’est passé le dernier jour où il a vu son meilleur ami. Bien qu’il découvre quelque chose de déchirant, il parvient à rentrer chez lui. Cependant, il est trop tard, puisque Billy et son père n’y habitent plus.

Après avoir de nouveau affronté Zozo et reçu le soutien de Rosy, Ollie est retrouvé par Billy, malgré le fait qu’il ne soit plus un enfant, il l’emmène dans sa nouvelle maison. Par conséquent, un deuxième versement ne serait pas nécessaire.

En outre, Netflix a annoncé « Lost Ollie » comme une série limitée, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas envisagé plus d’épisodes. Cependant, en raison de la popularité de la fiction, elle pourrait obtenir le feu vert pour de nouveaux chapitres.

Il faudrait pourtant que l’auteur américain William Joyce décide de s’impliquer et de créer de nouvelles histoires de cet univers. Peut-être pourriez-vous vous plonger dans l’histoire de Rosy ou les aventures de la fille de Billy et Ollie.