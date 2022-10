Olivia Wilde se confie sur sa relation avec Florence Pugh

in

Le réalisateur du film mettant en vedette Harry Styles a évoqué les rumeurs de conflit avec le nominé aux Oscars. Qu’avez-vous ressenti pendant le scandale ?

© GettyOlivia Wilde, réalisatrice de Don’t Worry Darling.

Depuis que Ne t’inquiète pas chérie le tournage terminé, le public spécule sur le conflit apparent entre OLivia Wilde et Florence Pugh. Le réalisateur et le nominé aux Oscars auraient eu des désaccords lors du tournage, obligeant le protagoniste du film à omettre d’en faire la promotion tant sur les réseaux sociaux que dans les interviews. Avec Harry Styles Au milieu du scandale, le drame n’a fait que s’aggraver. Mais… Qu’en ont pensé les célébrités ?

L’histoire – qui est encore à l’affiche dans certains cinémas – suit Alice et Jack, un couple joué par Florence Pugh et Harry Styles, qui vivent dans la communauté de Victoria, une ville expérimentale qui n’est peut-être pas aussi parfaite qu’il n’y paraît. En ce sens, un nombre infini de personnages apparaissent, incarnés par Chris Pine, Gemma Chan, Sydney Chandler, Nick Kroll, KiKi Layne et Olivia Wilde elle-même dans un rôle de soutien.

Le conflit entre le cinéaste et le protagoniste de Ne t’inquiète pas chérie J’aurais commencé par l’emphase en décrivant les scènes racées du film. Alors que Wilde a choisi de les mettre en valeur et de préciser qu’il voulait montrer le plaisir féminin à l’écran, Pugh a insisté sur le fait qu’il n’aimait pas que son travail soit réduit à de tels fragments. Cela aurait pu compliquer le lien entre les deux personnages.

Ce n’est pas tout! L’histoire d’amour d’Olivia Wilde et Harry Styles qui a commencé sur le plateau aurait pu offenser Florence Pugh, qui a noté que son réalisateur était distrait lorsqu’il travaillait sur le plateau. Bien qu’à plusieurs reprises, la cinéaste ait démenti les rumeurs de conflit, une fois de plus, elle a été honnête à propos de l’actrice. « Il est choquant de voir tant de contrevérités sur soi échangées comme des faits», a-t-il expliqué en dialogue avec Elle.

Et il a soutenu : «Florence a fait un commentaire très sage sur le fait que nous ne nous sommes pas inscrits à une émission de téléréalité. Et j’aime que vous le présentiez ainsi, parce que c’est comme si le grand public avait l’impression que si vous faites quelque chose que vous vendez au public, vous avez en quelque sorte accepté que votre vie va être déchirée par un pack de loups.”. Wilde a conclu : «Non, cela ne fait pas vraiment partie du travail. N’a jamais ete”.

