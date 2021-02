Olivia Wilde a également félicité Harry Styles pour avoir joué un rôle de soutien dans le film afin que Florence Pugh puisse prendre la vedette.

Olivia Wilde s’est ouverte sur ce que les fans peuvent attendre de Harry Styles dans Ne t’inquiète pas chérie et cela semble très excitant.

Harry Styles est peut-être mieux connu pour sa carrière de chanteur. Au cours de la dernière décennie, il a dominé les charts avec son travail dans One Direction et ses succès en tant que soliste. Cependant, il commence également à s’imposer comme l’un des acteurs les plus prometteurs de sa génération. Il a joué dans Dunkerque en 2017 et il travaille actuellement sur plusieurs projets à l’écran.

L’un des films dans lesquels Harry est sur le point de jouer est celui d’Olivia Wilde Ne t’inquiète pas chérie et elle a juste loué sa performance.

LIRE LA SUITE: Les fans de Harry Styles sont convaincus qu’il joue à Starfox dans Marvel’s Eternals



Olivia Wilde loue le talent et la performance de Harry Styles dans Don’t Worry Darling. Photo: Gareth Cattermole / , @alicomedy via Instagram

S’adressant à Instagram hier (15 février), Olivia a écrit: «Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films dirigés par des femmes. d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir du financement pour des films axés sur des histoires féminines. Pas de blague, il est difficile de trouver des acteurs qui reconnaissent pourquoi cela pourrait valoir la peine de permettre à une femme de détenir la vedette . «

Olivia a ajouté: « Entrez: @harrystyles, notre » Jack « . Non seulement il a savouré l’opportunité de permettre au brillant @florencepugh de tenir le devant de la scène en tant que notre » Alice « , mais il a imprégné chaque scène d’un sens nuancé de l’humanité. Il n’était pas obligé de rejoindre notre cirque, mais il a sauté à bord avec humilité et grâce et nous a époustouflés chaque jour par son talent, sa chaleur et sa capacité à reculer. «

On ne sait pas exactement quand Ne t’inquiète pas chérie sera publié mais, d’après les mots d’Olivia, il semble que Harry et Florence Pugh pourraient être en lice pour des prix majeurs à sa sortie. Harry devrait également jouer dans un nouveau film queer appelé Mon policier avec Emma Corrin et il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait rejoindre le MCU en tant que Starfox.

Harry Styles, lauréat d’un Oscar, a une belle bague, n’est-ce pas?

Qu’en penses-tu? Êtes-vous impatient de voir Harry jouer davantage?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂