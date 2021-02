Olivia Wilde fait l’éloge de Harry Styles alors qu’elle partage son premier regard sur Don’t Worry Darling

Olivia Wilde félicite publiquement Harry Styles pour son travail d’acteur sur Ne t’inquiète pas chérie. L’actrice / réalisatrice a félicité les membres de la distribution et de l’équipe sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Styles a été un ajout tardif à la distribution, car il a succédé à l’acteur original Shia LaBeouf, qui aurait abandonné en raison d’un conflit d’horaire. Il a été rapporté plus tard que LaBeouf avait été licencié par Wilde pour avoir violé sa « politique de non-trou ** » sur le plateau alors qu’il se heurtait à la distribution et à l’équipe.

Styles Harry est le dernier acteur de Ne t’inquiète pas chérie recevoir les éloges de la réalisatrice Olivia Wilde sur les réseaux sociaux. Plus précisément, le réalisateur voulait reconnaître Styles, qui est aussi son petit-ami supposé, pour avoir donné à Florence Pugh la chance de briller dans le film. Wilde dit qu’il est difficile de trouver des acteurs prêts à faire confiance au processus, mais Styles n’a eu aucun problème à s’intégrer à leur famille de films. Elle explique.

« Pas de blague, c’est triste de trouver des acteurs qui reconnaissent pourquoi ça pourrait valoir la peine de permettre à une femme de tenir la vedette. Entrez: Harry Styles, notre ‘Jack’. Non seulement il appréciait l’opportunité de permettre à la brillante Florence Pugh de tenir le devant de la scène en tant qu’Alice, mais il a imprégné chaque scène d’un sens nuancé de l’humanité. Il n’a pas eu à rejoindre notre cirque, mais il a sauté dessus embarquez avec humilité et grâce, et nous a époustouflés chaque jour par son talent, sa chaleur et sa capacité à reculer. «

On pense que Olivia Wilde et Harry Styles a commencé à sortir ensemble plus tôt cette année. Wilde était auparavant engagé comme comédien et Ted Lasso star Jason Sudeikis, bien que cela ait pris fin fin 2020. Production sur Ne t’inquiète pas chérie juste emballé, et Wilde semble être très content de la façon dont la photographie principale s’est déroulée. En plus de Styles et Florence Pugh, le film met également en vedette Chris Pine, KiKi Layne, Gemma Chan, Nick Kroll et Wilde.

Ne t’inquiète pas chérie est un thriller psychologique réalisé par Olivia Wilde. Le scénario a été écrit par Katie Silberman avec Carey et Shane Van Dyke. L’histoire tourne autour d’une femme au foyer malheureuse dans les années 1950 qui découvre une vérité troublante, tandis que son mari aimant cache un sombre secret. Bien que la production soit terminée, une date de sortie n’a pas encore été fixée, bien que l’on puisse imaginer que Wilde l’annoncera dans les mois à venir.

Shia LaBeouf a été renvoyée de Ne t’inquiète pas chérie en septembre 2020. Plus tôt cette année, Olivia Wilde a parlé de ses idées sur la façon dont un décor de cinéma devrait être géré. « Nous n’avons eu que 26 jours [to shoot], et j’ai dit à tout le monde à l’avance: «Nous avons une politique stricte de non-trou **. Et nous allons nous amuser beaucoup. Mais ce que je vous demande, c’est à 100%. J’ai dit à tout le monde d’être hors livre [no scripts while filming] et les gens ont vraiment apprécié qu’on leur demande de s’élever à leur potentiel. »« Apparemment, ces idéaux ne cadraient pas bien avec le style de travail de LaBeouf. Vous pouvez consulter les éloges officiels d’Olivia Wilde pour Harry Styles ci-dessus.

