Olivia Wilde dit que Shia LaBeouf a été renvoyée de Don’t Worry Darling pour protéger Florence Pugh

En tant que réalisatrice, la priorité absolue d’Olivia Wilde est la sécurité de ses acteurs.

C’est pourquoi, lorsqu’il est devenu évident que l’original Ne t’inquiète pas chérie L’homme principal Shia LaBeouf pourrait être un risque pour la sécurité sur le plateau, elle n’a pas tardé à donner la botte à l’acteur.

Alors que le studio a cité des différences d’horaire comme raison pour laquelle LaBeouf a quitté le projet en 2020, Wilde dit que c’était une autre histoire. « Je dis cela en tant que quelqu’un qui est un tel admirateur de son travail : son processus n’était pas propice à l’éthique que j’exige dans mes productions », a-t-elle déclaré à Variety, parlant publiquement de la décision pour la première fois. « Il a un processus qui, à certains égards, semble nécessiter une énergie combative, et je ne pense pas personnellement que cela soit propice aux meilleures performances. »

« Beaucoup de choses ont été révélées après cela qui m’ont vraiment troublé, en termes de comportement », a poursuivi Wilde; dans les mois qui ont suivi la sortie de l’acteur du film, l’ex-petite amie de LaBeouf, FKA Twigs, l’a poursuivi pour agression sexuelle, agression et détresse émotionnelle. LaBeouf s’est ensuite séparé de son agence de longue date, CAA, et est entré en traitement hospitalier.

Wilde veut que Florence Pugh se sente en sécurité et à l’aise dans des «situations très vulnérables»

Bien que Wilde n’ait pas divulgué les détails des drapeaux rouges que LaBeouf a soulevés pour elle, elle a estimé qu’il manquait d’énergie de soutien pour faire Ne t’inquiète pas chérie co-star Florence Pugh à l’aise pendant le tournage de scènes vulnérables.

« Pour notre film, ce dont nous avions vraiment besoin, c’était d’une énergie incroyablement favorable. Particulièrement avec un film comme celui-ci, je savais que j’allais demander à Florence d’être dans des situations très vulnérables, et ma priorité était de la faire se sentir en sécurité et la faisant se sentir soutenue », a déclaré Wilde. Le thriller de banlieue à venir des années 1950 présente des scènes torrides, dont une entre Pugh et Harry Styles qui a mis l’Internet en effervescence lors de la première de la bande-annonce.

Styles, qui a rejoint le casting après le départ de LaBeouf, avait été le premier choix de Wilde pour le rôle principal mais avait initialement refusé en raison de conflits avec sa tournée mondiale.

Alors que Wilde souhaite bonne chance à LaBeouf dans son avenir, elle dit qu’elle ne regrette pas cette décision. « Je crois que la création d’un environnement sûr et de confiance est le meilleur moyen d’amener les gens à faire de leur mieux. »

« En fin de compte, ma responsabilité est envers la production et les acteurs de les protéger », a-t-elle ajouté. « C’était mon travail. »