Olivia Wilde contre Lizzo: le double standard dans les rumeurs de rencontres de Harry Styles

Olivia Wilde est la dernière fille blanche attrayante qui, selon la rumeur, sortirait avec Harry Styles – mais comment se fait-il que lorsque Harry Styles et Lizzo traînent et se tiennent la main, cela n’a jamais fait autant de remous?

Nous avons donc tous vu les photos. Harry Styles et Olivia Wilde se tenant la main au mariage d’un ami. Nous avons vu les gros titres, les rumeurs de rencontres, les théories, la frénésie de Twitter, les fans au cœur brisé.

Parce que se tenir la main équivaut à une relation, non?

Mais où était cette énergie lorsque Lizzo et Harry se sont tenus la main aux BRIT Awards de février 2020, comme on le voit dans l’interview ci-dessous? Ou quand ils ont passé des semaines à couvrir la musique de l’autre et à se produire ensemble sur scène?

Les fans de la chanteuse de «Juice» se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration face aux médias de ne jamais avoir envisagé que la relation entre Styles et Lizzo aurait pu être plus qu’une amitié – tout en sautant immédiatement sur le couple d’Olivia Wildes et de Harry Styles.

Lizzo, une femme noire de taille plus avec une confiance corporelle enviable, ne se conforme pas aux normes de beauté conventionnelles, ce qui a empêché les fans de Harry Styles et les médias de la voir comme un match possible pour l’ancienne chanteuse de One Direction.

Une brève histoire de «l’amitié» de Harry et Lizzo.

Notre premier aperçu de #Hizzo est survenu à la fin de 2019 lorsque Harry a repris la chanson à succès de Lizzo «Juice» dans une performance radio en direct. Lizzo a rendu la pareille quelques mois plus tard lorsqu’elle a repris « Adore You » de Styles.

Elle a également parlé avec amour du chanteur l’appelant son «importation britannique préférée».

Le duo a également joué ensemble pendant le week-end du Super Bowl, riant et dansant ensemble sur scène.

Puis, aux BRIT, Lizzo et Harry se sont assis à des tables adjacentes. On les a vus se parler et se passer des boissons.

À un moment donné, lors d’une interview avec l’hôte Jack Whitehall, Lizzo a même tenu la main de Harry alors qu’il posait avec amour sa tête sur son épaule.

Dans une interview ultérieure, Lizzo s’est également appelée et Styles «un vieux couple marié».

Et pourtant, tous les titres ou histoires liant les deux ne faisaient référence qu’à Lizzo et Harry comme des «amis», pas à un «nouveau couple» ou à un «intérêt amoureux présumé».

En fait, Lizzo a même été soumise à des réactions négatives de la part des fans qui l’ont accusée de sexualiser Harry en imitant de lui attraper les fesses lors d’un spectacle en direct, même si le moment semblait répété et que Styles lui avait fait le même mouvement.

Les fans de Lizzo n’ont pas tardé à appeler le double standard.

Bien sûr, il est possible que ces deux-là n’aient jamais rien partagé de plus qu’un amour platonique l’un pour l’autre.

L’article continue ci-dessous

Les fans ne sont pas frustrés que Lizzo et Harry aient eu une relation secrète qui a été négligée. Au lieu de cela, c’est le refus même d’imaginer ou de spéculer qu’Harry sortirait avec Lizzo qui cause l’ennui.

Et ce n’est pas comme s’il n’y avait pas beaucoup de preuves liant la paire. D’autant plus qu’il n’en faut pas beaucoup pour que les rumeurs de rencontres entre célébrités commencent.

En 2012, les fans de Styles ont décidé que la chanteuse sortait avec Taylor Swift après avoir été aperçues portant des colliers assortis, des semaines avant que la paire ne soit photographiée ensemble.

Harry Styles et l’ex Camille Rowe ne se sont jamais autant tenus la main en public avant que les médias ne les aient liés de manière romantique.

Il n’en faut pas beaucoup pour qu’une blonde maigre soit déclarée petite amie de Styles mais pour Lizzo, pas même une déclaration d’amour et un PDA lors d’une cérémonie de remise de prix ne pourraient permettre aux médias de la libérer de la «zone d’amis».

Ce double standard a incité de nombreux fans à se demander si la fatphobie et la culture de l’humiliation corporelle pourraient être en jeu ici.

D’autres ont émis l’hypothèse que la race de Lizzo pourrait avoir quelque chose à voir avec cela, car Styles est rarement lié aux femmes de couleur.

C’est probablement une combinaison de ces deux facteurs. En tant que femme noire qui ne rentre pas dans les vêtements de taille zéro, Lizzo représente un type de corps si souvent négligé par les médias. Et à cause de ce manque de représentation, ne sont pas jugés assez «beaux» pour sortir avec des hommes comme Harry Styles.

Cela ne veut pas dire que Styles lui-même ne sortirait pas avec Lizzo. Ce n’est pas pertinent ici. Cela fait partie d’un problème beaucoup plus large. Un problème qui est plus important que Styles et Lizzo.

En ne mettant jamais Lizzo dans la même catégorie qu’Olivia Wilde, Kendall Jenner, Taylor Swift ou tout autre intérêt amoureux de Harry Styles, les médias avancent l’idée que Lizzo et les femmes qui lui ressemblent sont en quelque sorte indéniables.

Les fans de Harry Styles qui ont accusé Lizzo de sexualiser Styles révèlent également une autre couche de ce double standard. Parce qu’on nous apprend à croire que les femmes qui ressemblent à Lizzo ne sont pas belles, nous supposons également que toute avancée flirteuse d’eux sont non consensuels et indésirables, même si Harry a rendu la pareille aux actions de Lizzo.

Malgré sa beauté évidente, son succès et sa confiance, les normes de beauté conventionnelles condamnent Lizzo au rôle d ‘«ami» tandis que toute femme blanche avec une silhouette en forme de bâton et des pommettes ciselées photographiée avec un homme célèbre est automatiquement sa petite amie.

Cela dit, Lizzo et toute personne qui lui ressemble n’a pas besoin d’une rumeur de rencontre ou d’une validation masculine pour reconnaître leur beauté.

Selon les mots de Lizzo elle-même, «Je suis née comme ça, je ne dois même pas essayer.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle a une passion pour la culture pop et la justice sociale. Attrapez-la en train de couvrir des sujets d’actualité, des divertissements et des nouvelles.