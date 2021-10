Olivia Rodrigo répond aux accusations de plagiat dans son album

Olivia Rodrigo est actuellement l’une des artistes adolescentes qui ont acquis une grande notoriété dans l’industrie de la musique grâce à ses débuts avec l’album « Sour », qui a connu un grand succès commercial après sa sortie en mai dernier, bien qu’il n’ait pas été exempt de controverse. .

Après la sortie officielle de ce matériel, Rodrigo et son équipe ont jugé nécessaire d’ajouter des crédits supplémentaires dans la composition de certaines de leurs chansons, car certains fans ont trouvé des similitudes avec le travail d’autres artistes de l’industrie de la musique pop, bien que certaines références se révèlent plus évidentes que d’autres.

Olivia Rodrigo a partagé à travers une conversation récente avec Teen Vogue son opinion sur la critique de l’originalité de sa musique. « Je pense que c’est décevant de voir des gens qui sortent les choses de leur contexte et discréditent le travail de n’importe quelle jeune femme », a déclaré la jeune artiste, assurant que toutes les musiques s’inspirent les unes des autres.

« Évidemment, j’écris d’abord toutes mes paroles avec mon cœur et ma vie. J’ai trouvé les paroles et la mélodie de ‘Good 4 U’ un matin sous la douche. » Rodrigo considère que le retour à la musique du passé est inévitable lors du démarrage du processus de composition musicale, donc recevoir l’inspiration ou l’influence d’autres musiciens serait un scénario positif.

« Chaque artiste est inspiré par les artistes qui l’ont précédé. C’est presque un processus amusant, beau et partagé. Rien dans la musique n’est nouveau. Il y a quatre accords dans chaque chanson, c’est la partie amusante, essayer de faire votre truc », a déclaré Rodrigo, qui a déjà cité Taylor Swift comme l’une de ses inspirations.

En juillet dernier, Taylor Swift, Jack Antonoff et Annie Clark (de son vrai nom St. Vincent) ont reçu des crédits pour « Deja Vu », une chanson interprétée par Rodrigo qui semble reprendre quelques éléments de « Cruel Summer », une chanson de l’album « Amant » que Swift a sorti en 2019.

En août, Hayley Williams et Joshua Farro ont reçu des crédits pour « Good 4 U » après avoir trouvé des similitudes avec « Misery Business », une chanson publiée par le groupe Paramore en 2007. Lorsque certains fans ont commencé à accuser Rodrigo d’avoir plagié Elvis Costello et sa chanson « Pump It Up », il a répondu qu’il ne trouvait aucun problème puisqu’il s’était inspiré de Bob Dylan, lui-même inspiré de Chuck Berry.