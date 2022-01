Olivia Rodrigo, OK ? Parce que ta musique m’inquiète

Je l’avoue, avant d’entendre qu’Olivia Rodrigo a été invitée à la Maison Blanche pour encourager les jeunes à se faire vacciner contre le COVID-19, je n’avais jamais entendu parler d’elle. Ma fille, qui est en troisième année et qui connaît donc bien mieux la culture populaire que son apparent fossile de mère, a rapidement rectifié cette situation.

Elle a attrapé mon téléphone, a fait quelques balayages et quelques tapotements, et a dit « Bon pour toi » dans le microphone. Instantanément, un riff de guitare remplit la voiture. Alors que nous rebondissions pour bien à vous 4, cela m’a rappelé le rock féminin que j’écoutais à l’âge de pierre – je veux dire, les années 90. La chanson est accrocheuse et cynique, tout ce dont j’avais besoin quand j’étais une fille, me jetant dans des relations pour lesquelles je n’étais absolument pas préparée.

Avant longtemps, j’avais l’album entier, AIGRE, en répétition. Nous avions appris les airs et entonné les refrains une demi-douzaine de fois avant d’avoir la chance de traiter leur signification.

« Je pense que toutes ces chansons parlent de la même relation », a déclaré ma fille.

« Mec, j’espère que non, » dis-je. Parce que même si je peux m’identifier aux mots que Rodrigo chante, je ne souhaiterais à personne certaines des situations de ses chansons. Et elle avait 17 ans quand l’album est sorti, un simple embryon à mes vieux yeux.

Après avoir passé des années à accepter mon propre passé traumatisant, je suis sensible à ces messages, en particulier lorsqu’ils sont diffusés par des personnes si jeunes et si faciles à consommer pour d’autres enfants involontaires.

Rodrigo chante le chagrin, bien sûr. Que serait la musique sans les hymnes de rupture et les souvenirs mièvres ?

Mais elle répète également les thèmes d’essayer de garder quelqu’un qui ne l’aime pas et ne l’apprécie pas, de rester avec quelqu’un même lorsqu’elle le soupçonne d’être infidèle et de faire des choses qu’elle ne voulait pas faire pour plaire à quelqu’un qu’elle pensait vouloir. être avec.

Je m’identifie tellement à ces idées que j’ai des flashbacks juste en écrivant à leur sujet. J’ai fait toutes ces choses aussi, dès mon plus jeune âge, parce que j’avais désespérément besoin d’être aimé et pris en charge. Mais ce ne sont pas les éléments constitutifs de relations saines ; ce sont des signes avant-coureurs de dysfonctionnement et de violence émotionnelle.

1 pas en avant, 3 pas en arrière a touché un accord particulier avec moi. Après avoir passé mon adolescence et mon adolescence à chercher l’amour et à faire tout ce qu’il fallait pour que les garçons me désirent, à 17 ans, j’ai atterri carrément dans un gouffre de torture émotionnelle. Et je ne suis pas tombé dedans; J’ai plongé la tête la première et j’ai nagé pendant presque deux ans. La moitié de l’université est passée avant que je ne prenne l’air.

Sam ne voulait pas de moi. Il était beaucoup plus concentré sur la vie dans un état d’ébriété perpétuel que sur le fait d’avoir une petite amie. Mais je l’ai quand même chassé.

Il venait quand il voulait de la compagnie et disparaissait quand il n’en voulait pas. Et, une fois que nous nous étions installés dans l’ombre d’une relation, je me suis retrouvé à marcher sur des œufs parce que je ne savais jamais quand la lumière dans ses yeux s’assombrirait.

« Tout ce que j’ai fait, c’est parler normalement / D’une manière ou d’une autre, j’ai encore touché une corde sensible », chante Rodrigo, et cela me ramène à toutes les conversations parfaitement normales qui sont allées vers le sud parce que… eh bien, plus de deux décennies plus tard, je ne sais toujours pas pourquoi l’interrupteur basculé. —

Et les choses qu’il a dites. Les noms qu’il m’a appelés, les choses qu’il a évoquées de mon passé, les choses qu’il a avoué avoir faites dans mon dos. Il savait exactement comment se coincer dans mes insécurités, et ça m’a brisé.

Plus tard, elle chante : « Et peut-être d’une manière masochiste / Je trouve tout ça excitant / Genre, quel amant vais-je avoir aujourd’hui ? / Vas-tu me raccompagner à la porte ou me renvoyer à la maison en pleurant ? »

L’idée qu’une victime apprécie l’abus est omniprésente et nuisible.

Il minimise la victime tout en responsabilisant l’agresseur. Personne ne recherche les abus parce que c’est amusant. Nous le cherchons parce que c’est tout ce que nous savons. Ou, comme le dit Rodrigo plus tard dans la chanson, « … les montagnes russes sont tout ce que j’ai jamais eu. »

Nous n’avons pas de modèles de relations saines, et si nous en avons, ils ne sont pas assez forts pour contrer le besoin profond de connexion qui, pour une raison ou une autre, n’a pas été satisfait dans nos vies. Et voir le dysfonctionnement normalisé dans la culture pop ne fait que renforcer ces idées troublantes.

Le problème avec la musique, c’est qu’elle se faufile par la porte de derrière. Nous le consommons passivement en arrière-plan jusqu’à ce qu’il soit incorporé dans le canon culturel, et la plupart d’entre nous ne passons pas beaucoup de temps à le remettre en question.

Même si nous voulons supposer que cela passe par-dessus la tête des enfants, quelque part c’est là-dedans, se repliant dans leur schéma de ce qu’est une relation.

AIGRE est accrocheur. Mais c’est aussi un énorme drapeau rouge.

Si même la moitié des histoires de ces chansons sont vraies, je suis vraiment inquiet pour l’état mental d’Olivia Rodrigo. Et, même s’ils ne le sont pas, certains directeurs de disques ont pensé qu’il était approprié pour un modèle de dix-sept ans de sortir une musique (co-écrite avec un homme de 20 ans son aîné, soit dit en passant) qui normalise les relations abusives.

Olivia, j’espère que tu vas bien. Et j’espère aussi que votre prochain album est plein de chansons qui responsabilisent les millions de jeunes qui écoutent et ne mentionnent pas une seule fois cet imbécile abusif.

Nikki Kay écrit sur la fiction, la poésie, des essais personnels sur la parentalité, la santé mentale et l’intersection des deux.