Olivia Rodrigo lance le site Depop où vous pouvez acheter des vêtements de sa vidéo Good 4 U

Le nouveau SOURshop d’Olivia Rodrigo comprend des articles de ses clips ‘Deja Vu’ et ‘Good 4 U’.

Olivia Rodrigo vient de créer un tout nouveau site Web Depop où les fans peuvent acheter des looks de son placard et des clips.

Pour paraphraser Wendy Williams, Olivia Rodrigo est le moment. Maintenant, allez maintenant. En six mois, l’actrice de Disney est devenue l’une des plus grandes artistes de la planète. De son premier single ‘Drivers License’ à son premier album acclamé par la critique Aigre, les gens du monde entier ne peuvent pas en avoir assez d’Olivia et de ses chansons à succès.

Ce n’est pas seulement la musique d’Olivia que les fans adorent. C’est aussi son esthétique et maintenant vous pouvez acheter des vêtements directement auprès d’Olivia.

Olivia Rodrigo lance le site Depop où vous pouvez acheter des vêtements de ses clips. Photo : JJMSernational/JMSernational pour les BRIT Awards/Getty Images, Depop

Hier (3 juin), Olivia a lancé son propre site Web Depop appelé SOURshop et il compte déjà plus de 71 000 abonnés. Olivia a annoncé la boutique via Instagram, expliquant que les fans pourraient acheter des tenues et des vêtements de ses vidéos ‘Deja Vu’ et ‘Good 4 U’ ainsi que des pièces de sa propre garde-robe. Elle a également révélé que « tous les bénéfices vont à des œuvres caritatives ».

Depuis, Olivia a déjà vendu 18 articles via le site Web, dont son écharpe « Deja Vu » et ses baskets « Good 4 U ». Mieux encore, aucun des prix n’est exorbitant. L’écharpe s’est vendue 25 € et les chaussures 45 €, ce qui est moins cher que beaucoup de produits de nos jours. Sans oublier que ce sont des articles qu’Olivia elle-même a portés.

Un nouveau lot d’articles sera disponible le 8 juin, alors suivez la boutique Depop pour toutes les dernières mises à jour.

