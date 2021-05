Tout ce que vous avez à faire est d’appeler le numéro de téléphone pour écouter des extraits exclusifs des chansons Sour inédites d’Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo Aigre l’album est presque là et elle a lancé un Aigre hotline pour en donner aux fans un avant-goût avant sa sortie.

2021 appartient à Olivia Rodrigo. Au cours des derniers mois, le jeune homme de 18 ans est passé du statut de High School Musical: The Musical: La série actrice à l’une des plus grandes popstars du monde entier. Son premier single ‘Drivers License’ a instantanément battu des records et ses succès suivants ‘Deja Vu’ et ‘Good 4 U’ prennent également le dessus sur la radio et les charts.

Maintenant, Olivia se prépare à sortir son premier album ce vendredi (21 mai) et vous pouvez entendre des extraits de chaque morceau en ce moment.

Quel est le numéro de la hotline Sour d’Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo lance la hotline Sour pour que les fans puissent entendre des aperçus de son album. Image: Geffen Records

Au cours du week-end (15 mai), Olivia est apparue sur Saturday Night Live pour interpréter ses singles ‘Drivers License’ et ‘Good 4 U’. Pendant les coupures publicitaires, une nouvelle publicité est apparue pour une hotline Sour. Dans le clip, un homme dit: « La prochaine fois, vous avez le cœur brisé, ne devenez pas gentil, obtenez Aigre par Olivia Rodrigo. Mais attendez, il y a plus. Appelez le 323-622-SOUR maintenant pour un avant-goût gratuit. «

Effectivement, si vous appelez le numéro de téléphone, Olivia vous répond et dit: « Hé, c’est Olivia. Merci beaucoup d’avoir appelé la hotline Sour heartbreak. Continuez à écouter pour votre avant-goût gratuit de Aigre l’album. Si cela ne vous suffit pas, rappelez plus tard pour plus de saveurs et n’oubliez pas que Sour sort le 21 mai. Je t’aime! Au revoir! »

La hotline lit ensuite un extrait de l’une des pistes Sour inédites.

Jusqu’à présent, les fans n’ont entendu qu’un aperçu de ‘Enough for You’ mais Olivia a dit « rappelez plus tard pour plus de saveurs », donc nous pensons que vous pourrez entendre encore plus de l’album au fur et à mesure que la semaine se déroule.

Avez-vous appelé le numéro?

