Olivia Rodrigo est déterminée à changer la façon dont les gens traitent les jeunes célébrités féminines.

Dans une nouvelle interview avec Teen Vogue, la pop star parle des pressions de la célébrité et des défis uniques auxquels de nombreuses femmes artistes sont confrontées dans son industrie. Par exemple, la jeune fille de 18 ans en a marre de la façon dont Hollywood dresse les femmes les unes contre les autres et célèbre leurs échecs.

Britney Spears est un exemple clair de l’examen rigoureux auquel les femmes artistes peuvent être confrontées, et Rodrigo a déclaré qu’elle suivait de près le mouvement #FreeBritney.

« Je suis tellement excitée de la voir faire une marge de manœuvre dans son cas », a-t-elle déclaré au magazine, se référant au cas de la tutelle de Spears. « Je suis tellement heureux que le cas de Britney reçoive autant d’attention, et j’espère juste qu’elle obtiendra toute la justice qu’elle mérite et qu’elle mènera la meilleure vie possible. »

La chanteuse de « Drivers License » pense que le cas de Spears n’est qu’un exemple de la façon dont notre culture « détruit les femmes sous les projecteurs du sport » et elle est convaincue que cela doit cesser.

« En tant que société, nous devons absolument réexaminer la façon dont nous traitons les femmes dans l’industrie du divertissement, et pas seulement pour nous-mêmes – il est malsain pour les jeunes filles de regarder tout cela dans les médias. Cela donne une mauvaise image », a-t-elle déclaré.

Rodrigo pose sur la dernière couverture de Teen Vogue. Josefina Santos / Teen Vogue

Rodrigo a grandi pendant la révolution des médias sociaux et elle peut certainement comprendre comment ces sites mettent toutes sortes de pressions supplémentaires sur les filles à mesure qu’elles grandissent.

« C’est tellement frustrant de voir des jeunes filles soumises à des normes complètement différentes de celles des autres. Les médias sociaux rendent encore plus difficile la croissance des jeunes filles », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment toxique pour les jeunes filles d’ouvrir leur application Snapchat et de voir les articles sur les jeunes femmes qui ne font que partager leur art et existent dans le monde, et les regardent se déchirer pour ne rien faire du tout. »

La chanteuse est bien consciente que sa renommée s’accompagne d’un certain niveau de responsabilité pour aider à créer un changement positif dans son industrie. Josefina Santos / Teen Vogue

Rodrigo a eu toute une année avec trois singles n ° 1 et un premier album qui a battu des records, et elle a dit qu’elle trouvait le plus de plaisir dans l’écriture de chansons car cela l’aide à puiser dans ses émotions.

« J’espère que les gens savent qu’au fond de moi, tout ce que je fais, c’est écrire des chansons et parler de ce que je ressens, et c’est la chose la plus importante pour moi. Tout le reste, je pense, n’est pas si important », a-t-elle déclaré.

La chanteuse en herbe a été sous les projecteurs au cours des dernières années en tant que star de Disney Channel et elle a déclaré qu’elle apprenait toujours à naviguer en tant qu’adolescente aux yeux du public.

« Quand vous êtes dans l’industrie, vous êtes en quelque sorte traité comme un enfant, mais on s’attend à ce que vous agissiez comme un adulte. C’est une pensée vraiment terrifiante, de penser que je n’ai pas le droit de faire d’erreurs, parce que je pense que c’est comme ça qu’on grandit en tant que personne », a-t-elle expliqué. « Je ne suis pas différente des autres jeunes de 18 ans. . Je vais certainement faire beaucoup d’erreurs dans ma vie et probablement aussi dans ma carrière. C’est juste la vie.

Rodrigo a eu toute une année avec trois singles n ° 1 et un premier album qui a battu des records. Josefina Santos / Teen Vogue

Pourtant, la jeune fille de 18 ans semble être plus sage que son âge et a déclaré qu’elle s’entourait de personnes qui n’avaient pas peur de formuler un peu de critiques constructives.

« Mes personnes préférées dans le monde sont des personnes dont je pense qu’elles seront totalement honnêtes avec moi et se soucieront suffisamment de moi pour se dire: » Oh, vous pouvez faire mieux « », a-t-elle déclaré. « Il s’agit simplement de trouver des personnes en qui vous pouvez avoir confiance et dont vous pouvez avoir confiance en leurs opinions. »

