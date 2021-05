Olivia Rodrigo est la plus jeune artiste à atteindre le double numéro un

Olivia Rodrigo est devenue la plus jeune artiste à atteindre une place de numéro un dans les charts single et album la même semaine après ses débuts la semaine dernière avec « Sour », qui a frappé le public le 21 mai. simple.

Selon la société Official Charts Company et la mise à jour du 29 mai, Olivia Rodrigo a atteint la première place de la popularité au Royaume-Uni grâce à son récent single «Good 4 U», en même temps qu’elle était en tête du palmarès des «enregistrements les plus populaires» . populaire ».

Olivia Rodrigo est la première artiste à le faire avec un premier album depuis que Sam Smith a sorti son album « In The Lonely Hour » en 2015, qui comprenait le single « Lay Me Down ». Ariana Grande aurait réalisé quelque chose de similaire avec son album «Positions» et son single qui donne son nom à l’album lors de sa sortie en 2020.

Le titre de l’album de Rodrigo «Sour» a également été le premier album le plus vendu de sa première semaine depuis les débuts de Lewis Capaldi en 2019. Son titre «Traitor» a atteint le numéro 7 des charts. Singles les plus populaires, tandis que «Deja Vu» est au numéro quatre.

Olivia Rodrigo a réussi à faire diffuser les pistes individuelles de l’album près de 45,7 millions de fois, soit l’équivalent de 30 945 ventes numériques. En mars dernier, «Drivers License», leur premier single, a réussi à atteindre la marque d’être le single qui a réussi à rester numéro un le plus longtemps avec 15 semaines consécutives.

Bien avant la sortie de son album, Olivia Rodrigo a noté dans une conversation avec NME qu’elle espérait surprendre les gens avec sa liste de chansons variée, notant qu’elle cherchait à faire un album qui soit amusant pour elle et pour quiconque l’écoute.