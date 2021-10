in







Olivia Rodrigo a expliqué que les chanteurs étaient « jaloux » d’elle dans une nouvelle interview.

Olivia Rodrigo a révélé que des stars qu’elle admirait autrefois et qu’elle considérait comme des brutes envers elle depuis Aigre chuté.

Au cours des 10 derniers mois, Olivia Rodrigo n’est plus connue pour son rôle de Nini dans Disney + Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série devenir l’un des plus grands artistes de la planète entière. De ‘Drivers License’ à ‘Good 4 U’, personne n’a dominé les charts comme Olivia cette année, et son premier album Aigre est un recordman.

Cependant, malgré tout son succès, tout le monde n’a pas été gentil avec Olivia, y compris certaines des personnes dont elle est fan.

LIRE LA SUITE: Olivia Rodrigo dénonce les gens pour avoir « discrédité » son travail à la suite d’accusations de copie de chansons

Olivia Rodrigo dit que les artistes qu’elle admirait autrefois l’ont traitée comme des filles méchantes. Photo : Jeffrey Mayer / Alamy Banque D’Images, Photo Stock: Geffen Records

Dans une interview artiste sur artiste de Rolling Stone avec Alanis Morisette, Olivia a demandé à la chanteuse : « Comment avez-vous géré la sortie de votre album ? Avez-vous eu du mal à gérer les critiques ou les projecteurs ?. » Alanis a ensuite déclaré: « Tous les yeux sur le bocal à poissons. Il y avait beaucoup d’intimidation et beaucoup de jalousie et beaucoup de gens que j’avais adoré toute ma vie étant des filles méchantes. »

Et, en réponse, Olivia a dit « pareil! ». En d’autres termes, Olivia a laissé échapper qu’elle avait également subi des comportements de « intimidation », de « jalousie » et de « fille méchante » de la part de ses idoles. Les fans d’Olivia sauront déjà qu’elle a été accusée d’avoir copié d’autres chanteuses. je

On ne sait pas à qui Olivia fait référence, mais Courtney Love a affirmé qu’Oliva avait volé son affiche de concert Sour Prom de l’album de Hole. Vivre à travers ça art. » Sur Facebook, elle a écrit : « Voler une idée originale et ne pas demander la permission est impoli. »

Dans une récente interview avec Teen Vogue, Olivia a rejeté les allégations de plagiat. Elle a déclaré: « Je pense qu’il est décevant de voir des gens sortir les choses de leur contexte et discréditer le travail d’une jeune femme. »

Olivia a récemment ajouté Taylor Swift et Hayley Williams à ses chansons. Taylor est maintenant crédité sur « Deja Vu » d’Olivia après qu’Olivia a admis dans une interview que le pont a été inspiré par « Cruel Summer » de Taylor et Hayley Williams est maintenant crédité sur « Good 4 U » après des clips TikTok le comparant à « Misery Business » de Paramore devenu viral.

