Olivia Rodrigo dit que c’est « vraiment difficile » de regarder les gens analyser sa vie amoureuse à 17 ans

Les gens ont commencé à analyser la rupture présumée d’Olivia Rodrigo avec Joshua Bassett après la sortie de son tube « Permis de conduire ».

Olivia Rodrigo a parlé des fans faisant des vidéos TikTok sur sa vie amoureuse et le bilan négatif que cela a eu sur elle.

En janvier, Olivia Rodrigo a atteint une renommée internationale après que son premier single « Drivers License » soit devenu le premier succès mondial de 2021. Les gens du monde entier se sont liés à la magnifique ballade de rupture et sont immédiatement devenus obsédés par le prétendu triangle amoureux qui l’a inspiré. Olivia a ensuite chanté la même situation plus en détail sur son premier album Acide.

Olivia, qui était auparavant surtout connue pour avoir joué Nini dans High School Musical : La Comédie musicale, la série, aurait fréquenté sa co-star Joshua Bassett. Cependant, il aurait rompu avec elle et aurait commencé à sortir avec l’actrice de Disney Sabrina Carpenter quelques semaines plus tard. Sur Acide, il semble y avoir plusieurs paroles dans lesquelles Olivia chante directement Joshua et Sabrina.

De nombreuses vidéos sur le prétendu triangle amoureux sont devenues virales sur TikTok, et maintenant, Olivia a parlé de ce à quoi cela ressemblait.

Olivia Rodrigo dit que c’est « vraiment difficile » de voir les gens décortiquer sa vie amoureuse de 17 ans. Image : Chip Somodevilla/Getty Images, Disney+

S’adressant à GQ, Olivia a déclaré: « J’essaie de ne pas regarder des choses comme ça, pour être tout à fait honnête. J’aime penser que s’il y a vraiment quelque chose que je devrais savoir, mon équipe me le dirait. C’était vraiment difficile pour moi regarder les gens sur TikTok et des trucs qui décortiquent ma vie amoureuse de 17 ans. C’était vraiment bizarre. »

Olivia a ensuite ajouté:

« Mais encore une fois, je pense que j’ai compris la curiosité. Cela ne m’affecte pas; cela n’a pas d’importance. Cela n’affecte pas mon écriture et ma vie. »

Olivia Rodrigo n’avait que 17 ans lorsque « Drivers License » est sorti et elle a eu 18 ans en février.

GQ a également demandé à Olivia si Joshua, qui s’est récemment révélé homosexuel, lui avait déjà parlé de sa sexualité. En réponse, Olivia a déclaré: « Je n’en sais rien, et ce n’est pas à moi d’en parler. »

À propos de la célébrité, Olivia a déclaré:

« Ce que j’ai appris très tôt, c’est l’importance de séparer la personne de la personnalité. Quand des gens qui ne me connaissent pas me critiquent, ils critiquent ma personnalité, pas ma personne. Mais c’est vraiment difficile , cependant, aussi, parce que ma personnalité est aussi authentique et honnête que possible, donc c’est une étrange dichotomie. »

Olivia a également révélé qu’elle avait actuellement un verrou pour enfants sur son téléphone et que cela ne lui permettait d’utiliser les médias sociaux que 30 minutes par jour : « Cela aide de ne pas regarder cette merde. Ce qui est honnêtement la plus grande bénédiction. Vous n’êtes littéralement pas destiné à savoir ce que tout le monde dit de vous à tout moment. »

