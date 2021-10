in







Olivia Rodrigo a récemment ajouté Taylor Swift et Hayley Williams au générique de « Deja Vu » et de « Good 4 U », respectivement.

Olivia Rodrigo a répondu aux accusations selon lesquelles elle aurait copié d’autres artistes et a parlé de les créditer sur ses chansons.

Trois mois après la sortie de son deuxième single « Deja Vu » cette année, Olivia Rodrigo a ajouté Taylor Swift et les scénaristes de « Cruel Summer » au générique. Olivia avait mentionné qu’elle avait été inspirée par le pont de la chanson dans une interview. En août, Olivia a ajouté Hayley Williams et Josh Farro de Paramore au générique de « Good 4 U » à la suite de comparaisons virales « Misery Business ».

Maintenant, Olivia a révélé ce qu’elle ressent vraiment à propos des allégations de copie et à quoi ressemble réellement son processus d’écriture de chansons.

Olivia Rodrigo dénonce les gens pour avoir « discrédité » son travail à la suite d’accusations de copie de chansons. Photo : Rob Kim/FilmMagic, Geffen Records

S’adressant à Teen Vogue à propos des crédits, Olivia a expliqué: « C’est délicat. Écrire des chansons sur ce que je ressens a toujours été facile et amusant pour moi, et je pense que le côté commercial de la musique a été quelque chose que j’ai eu du mal à apprendre. J’ai en quelque sorte grandi à travers ça cette année, mais j’ai juste essayé de me rappeler que j’écris des chansons parce que je les aime. »

Olivia a ensuite ajouté: « Je me sens chanceuse de pouvoir le faire et d’être auteur-compositeur et interprète pour gagner sa vie. …. En fin de compte, je pense que cela n’a pas grand-chose à voir avec moi. »

Dans un commentaire de suivi, Olivia a déclaré: « Je pensais beaucoup à certaines des questions d’interpolation que vous avez posées, et j’ai l’impression de ne pas y avoir répondu aussi honnêtement que j’aurais pu. Je pense qu’il est décevant de voir les gens prendre les choses hors de leur contexte et discréditer le travail de toute jeune femme. »

Comparez ‘Good 4 U’ et ‘Misery Business’ ci-dessous.

Olivia a poursuivi: « Mais à la fin de la journée, je suis juste vraiment fière et heureuse de dire que mon travail est d’être auteur-compositeur … Toutes les musiques s’inspirent les unes des autres. Évidemment, j’écris toutes mes paroles avec mon cœur et mon la vie d’abord. J’ai trouvé les paroles et la mélodie de ‘good 4 u’ un matin sous la douche. »

Olivia a terminé en disant: « Ce qui est si beau avec la musique, c’est qu’elle peut être tellement inspirée par la musique du passé. Chaque artiste est inspiré par des artistes qui les ont précédés. C’est en quelque sorte un processus de partage amusant et magnifique. Rien dans la musique n’est jamais nouveau. Il y a quatre accords dans chaque chanson. C’est la partie amusante – essayer de vous en approprier. «

