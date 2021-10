Voici ce qu’Olivia Rodrigo a dit à propos de son deuxième album à venir.

Olivia Rodrigo a confirmé qu’elle travaillait déjà sur son deuxième album.

La chanteuse ‘Drivers License’ a sorti son premier album Aigre en mai et ce fut un succès instantané. L’album a atteint la première place du palmarès Billboard 200 et les chansons d’Olivia sont devenues la bande originale de nos ruptures.

En octobre, l’album était toujours dans les charts au n ° 9, donc vous penseriez que ce serait le moment idéal pour Olivia de se détendre et de profiter de son succès, n’est-ce pas ? Tort. Elle est réservée, occupée et travaille déjà sur ses prochains grands succès.

Olivia Rodrigo travaille-t-elle sur son deuxième album ?

Olivia Rodrigo confirme qu’elle travaille sur son deuxième album. Photo : Holmes/ABC via Getty Images, @oliviarodrigo via Instagram

On a longtemps pensé qu’Olivia créerait un album sœur appelé Doux suivre Aigre. Eh bien, Olivia a maintenant confirmé qu’elle travaillait réellement sur cet album de suivi très attendu. Parlant de ses dernières activités musicales et du fait que le prochain album suivrait ou non le thème des saveurs sur Jimmy Kimmel Live!, Olivia a déclaré: « Salé? Savoureux? Umami? Je ne sais pas. C’est mon petit secret. Je suis toujours gentille. de travailler sur le reste. » Hm, donc elle ne le nie pas exactement…

Alors, d’où vient le Doux les rumeurs viennent? Eh bien, tout a commencé sur TikTok lorsque @codyjohnathan a souligné qu’Olivia avait des chansons d’amour inédites qui n’avaient pas été diffusées. Aigre. C’est parce qu’Olivia a déjà dit qu’elle garderait ces chansons d’amour dans le coffre-fort pour un autre enregistrement, décidant que Aigre aurait un thème déchirant.

Ensuite, il y a la collaboration Olivia Rodrigo x Sour Patch Kids. Olivia s’est associée à la marque de confiserie bien-aimée pour une boîte en édition limitée pour célébrer Aigrela libération. Le slogan de Sour Patch Kids est « Sour then Sweet » et vous savez ce que cela signifie ? Olivia nous a déjà donné Aigre et maintenant il est temps pour Doux…

« Jimmy Kimmel Live » d’ABC – Saison 19. Photo : Randy Holmes/ABC via Getty Images)

Affaire classée.

