Olivia Rodrigo adresse ses commentaires sur les stars de la pop blanche dans une interview pour Teen Vogue

La pop star de 18 ans et auteur-compositeur-interprète à l’origine du mégahit « Driver’s License », Olivia Rodrigo, a fait face à une réaction plus tôt cette année pour un commentaire qu’elle a fait sur ce qu’elle croyait être la nature du genre pop.

Elle espérait répondre à ces critiques parmi d’autres sujets liés à sa nouvelle célébrité dans une interview avec Teen Vogue mardi.

Olivia Rodrigo a subi un contrecoup pour avoir dit que les pop stars sont généralement des « filles blanches ».

« Je vais certainement faire beaucoup d’erreurs dans ma vie et probablement aussi dans ma carrière », a déclaré Rodrigo à Teen Vogue. « C’est juste la vie. »

Beaucoup de gens pensent que c’est exactement ce qui s’est passé lorsqu’une déclaration qu’elle a faite a été sortie de son contexte et mal comprise, ce qui a amené les gens à penser qu’elle effaçait des artistes non blancs de premier plan du genre pop.

Fin août, le comédien et écrivain SNL, Bowen Yang, a interviewé Rodrigo pour V Magazine.

En tant qu’artiste philippine-américaine, Yang lui a demandé comment elle considérait sa carrière par rapport à sa race et à son existence en tant qu’artiste asiatique.

« Je reçois parfois des DM de petites filles qui me disent : « Je n’ai jamais vu quelqu’un qui me ressemble à votre place ». Et je vais littéralement pleurer », a-t-elle répondu.

« Genre, juste en y pensant. J’ai l’impression d’avoir grandi sans jamais voir ça. De plus, c’était toujours comme « pop star », c’est une fille blanche. »

Cette dernière partie a dérouté les gens car en grandissant dans les années 2000 et 2010, Beyonce et Rihanna n’étaient que deux pop stars de nombreux artistes de couleur qui s’emparaient des charts et battaient des records – mais ce n’était pas du tout ce qu’elle voulait dire.

Rodrigo a clarifié ses commentaires et a défendu sa position.

« Ce que je disais, c’est que c’était cool de voir des filles d’origine philippine me DM et me dire: » Oh, c’est tellement cool de voir quelqu’un qui me ressemble, et c’est vraiment stimulant « », a-t-elle déclaré à propos des critiques.

Elle a abordé la race à plusieurs reprises dans des interviews et comment la société dépeint la femme idéale comme une personne d’origine européenne – une femme blanche.

« Il est difficile pour quiconque de grandir dans ces médias où l’on a l’impression que si vous n’avez pas de traits européens, de cheveux blonds et d’yeux bleus, vous n’êtes pas traditionnellement jolie », a-t-elle déclaré dans une interview avec Guardian en mai.

C’est probablement ce qu’elle voulait dire. Où « pop » signifie simplement ce qui est populaire, et les normes sociétales en matière de beauté résident dans les caractéristiques européennes, ce qui rend difficile pour quiconque ne correspond pas à ces normes de se sentir représenté.

« Je pense que la représentation consiste à ajouter », souligne-t-elle dans la nouvelle interview. « Je ne pense pas qu’il s’agisse de prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. »

Dans le tourbillon de la célébrité adolescente de Rodrigo, elle découvre ce qui compte vraiment pour elle à la fin de la journée malgré toutes les critiques.

« J’espère que les gens savent qu’au fond, tout ce que je fais, c’est écrire des chansons et parler de ce que je ressens », dit-elle, « et c’est la chose la plus importante pour moi. Tout le reste, je pense, n’est pas si important.

En fin de compte, elle reconnaît que c’est hors de son contrôle et que le mieux qu’elle puisse faire est d’essayer de séparer ce qui est vrai de ce qui est faux.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.