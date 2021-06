Olivia Rodrigo accusée d’avoir « arraché » Pom Pom Squad avec les visuels de l’album Sour

Un TikTok viral comparant la musique et l’esthétique d’Olivia Rodrigo à celles de Pom Pom Squad a été supprimé de la plate-forme.

Olivia Rodrigo et son équipe sont confrontées à des réactions négatives suite à des accusations selon lesquelles ils auraient lourdement copié Pom Pom Squad avec Aigre.

Vous n’avez pas besoin de suivre la musique avec avidité pour savoir qu’Olivia Rodrigo est l’une des plus grandes stars du monde en ce moment. Dès qu’Olivia a sorti son premier single « Drivers License », la jeune fille de 18 ans est devenue une superstar et, depuis lors, les gens n’ont pas pu se lasser de sa musique. Olivia a sorti son premier album Aigre en mai et son succès est indéniable.

Cependant, Olivia est maintenant sous le feu des critiques. Les gens l’interpellent sur les similitudes entre son travail et celui d’un autre artiste.

Comparez les sons d’Olivia Rodrigo et de Pom Pom Squad ci-dessous.

Depuis qu’Olivia a commencé à sortir sa propre musique cette année, les fans de Pom Pom Squad ont remarqué qu’Olivia avait une esthétique similaire à celle du groupe de rock indépendant. Bien que les motifs de bal de promo et de pom-pom girl ne soient pas nouveaux dans la musique pop, Olivia a déjà sorti plusieurs fois Aigre des images promotionnelles presque identiques à ce que Pom Pom Squad a publié.

Aujourd’hui (24 juin), @HoneyCuttband a signalé le problème en tweetant: « Un tiktok devenait viral qui contenait des photos qui montrent comment l’équipe d’Olivia Rodrigos a été très ~inspirée~ par la musique/l’art de l’album/les publications/style/ vibe etc et j’ai copié fréquemment des pps via la campagne olivias. Cela a été signalé et retiré. Alors je vais poster les photos ici « .

Honey a ensuite posté plusieurs côte à côte comparant le travail des deux artistes. Il convient également de noter qu’Olivia s’est depuis orientée dans une direction musicale plus pop-punk/rock, pas trop différente de la propre musique de Pom Pom Squad.

Bien qu’il soit possible qu’Olivia n’ait pas entendu parler de Pom Pom Squad, il semble probable que son équipe l’ait fait. Dans l’état actuel des choses, ni Olivia ni son équipe n’ont encore répondu ou reconnu les comparaisons. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Pendant ce temps, la star de Pom Pom Squad, Mia Berrin, n’a pas directement appelé Olivia, mais elle a tweeté un emoji pour les yeux en réponse à quelqu’un qui a écrit: « la nouvelle olivia rodrigo sert vraiment @pompomsquad » à propos de ‘Good 4 U’.

Elle a également retweeté un fan qui a tweeté: « manifestant une tournée d’olivia rodrigo avec l’équipe de pom pom en ouverture ».

manifestant une tournée d’olivia rodrigo avec l’équipe de pom pom comme son ouverture 🕯 – michelle lee (@cupoflee) 21 mai 2021

Qu’est-ce que tu penses? Olivia a-t-elle copié Pom Pom Squad ?

