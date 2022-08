Olivia Newton-John: vie et carrière de la star de ‘Grease’

l’actrice mythique Olivia Newton-John, qui est devenue célèbre pour son rôle emblématique de Sandy dans « Grease », est décédée à l’âge de 73 ans. La star est née en Angleterre en 1948, après son grand-père maternel, Max Néun physicien lauréat du prix Nobel, a fui l’Allemagne nazie avec sa famille en Angleterre avant la Seconde Guerre mondiale parce qu’ils étaient juifs.

Lorsque Newton-John avait six ans, ses parents ont émigré avec leurs trois enfants en Australie, où son père travaillait à l’Université de Melbourne. À l’âge de 14 ans, elle a rejoint un groupe de chant entièrement féminin appelé Sol Four, où elle est devenue une star de la télévision australienne. Après avoir remporté un prix lors d’un concours de talents en 1965, il est retourné en Angleterre pour poursuivre sa carrière musicale.

Avec un long chemin à parcourir à la fin des années 60, il a finalement eu sa grande chance avec une version de « Si ce n’est pas pour toi« , chanson de Bob Dylan en 1971. George Harrison avait travaillé avec Dylan sur une première version de la chanson, et Harrison a ensuite inclus sa version de la chanson sur son album à succès, « All Things Must Pass », un arrangement que Newton-John a utilisé pour son single.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sandra Bullock : quel âge a-t-elle et pourquoi prend-elle sa retraite ?







Même avec cela, la chanteuse avait encore du mal à étendre son succès aux États-Unis, mais elle était déjà devenue une immense star dans son Angleterre natale. Enfin, en 1974, avec une chanson co-écrite par le grand auteur-compositeur australien peter allen intitulé « Je t’aime, je t’aime sincèrement« , a marqué son premier succès numéro un aux États-Unis, remportant également deux Grammy Awards, dont celui du meilleur disque de l’année.

Son succès dans l’industrie de la musique l’a fait faire partie du casting en tant que Sandy, protagoniste de l’adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway, »Grease », qui a frappé les théâtres du monde entier en 1978. À l’âge de 28 ans , Newton-John a estimé qu’elle était trop vieille pour le rôle, mais après la chimie qu’elle a montrée dans des scènes avec John Travolta, elle a admis que cela pouvait fonctionner. Le personnage de Sandy a été adapté pour être australien, s’adaptant à l’accent de Newton-John.

Comme nous le savons tous, » Grease » est devenu un succès au box-office en 1978, mais pas seulement, car la bande originale du film est devenue encore plus populaire, avec trois grands succès pop. « Summer Nights » faisait partie de la comédie musicale originale de Broadway, mais les deux nouvelles chansons, « You’re the One That I Want » et « Hopeless Devoted to You » ont été écrites par le producteur de Newton-John, Jean Farrarexclusivement pour le film.

Le premier était un duo avec Travolta, mais « Hopeless Devoted to You » était une chanson remarquable interprétée uniquement par Olivia Newton, faisant d’elle la deuxième musicienne à avoir deux succès parmi les cinq meilleurs Billboard Hot 100 en même temps.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Leslie Grace, dans quel film l’actrice de Batgirl a participé







En 1992, Newton-John a reçu un diagnostic de cancer du sein, pour lequel elle a reçu un traitement et n’a plus eu de cancer pendant plus de vingt ans avant une rechute en 2013. Le cancer est revenu à nouveau en 2017, cette fois en métastasant, affectant différentes parties de votre corps.

Suite à son diagnostic initial, Newton-John avait fait beaucoup de travail caritatif, et après que son cancer soit devenu métastatique, elle a organisé une importante vente aux enchères en 2019 de divers souvenirs de sa carrière, recueillant plus de 4 millions de dollars pour la recherche sur le cancer.

Repose en paix, Olivia Newton-John, l’une des artistes les plus emblématiques du monde du cinéma, de la musique, de la télévision et de la culture pop.