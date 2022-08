Olivia Newton-John, la star emblématique de Grease, est décédée

célébrités

Le mari de l’actrice de Grease a confirmé la triste nouvelle le 8 août. Olivia Newton-John avait 73 ans.

le mari de Olivia Newton-JohnJohn Easterling, utilizó la red social Instagram para dar a conocer la triste noticia de que su mujer falleció en el día de la fecha a los 73 años dejando atrás un imrpesionante legado en el mundo de la industria cinematográfica de Hollywood con su punto más alto dans le film graisse ainsi qu’une carrière professionnelle notable dans la musique.

L’adieu à la figure emblématique de Grease

Olivia Newton-John a atteint le sommet de sa popularité avec le film de personnage musical graisse où il a partagé le casting avec John Travolta et ils ont donné vie à une intrigue qui a transcendé le celluloïd pour devenir un véritable phénomène de masse. Plus tard, elle a pu être vue dans d’autres comédies musicales plus petites telles que Xanadu près de Gene Kelly Oui Deux d’une sorte qui n’a pas été bien accueilli par le public.

L’actrice s’est également fait une place dans l’industrie de la musique où elle a remporté quatre Grammy Awards et il a su être cinq fois en tête des listes des plus grands succès, se faufilant dans le top dix une douzaine de fois. Dans les années 70, le chanteur de laisse moi être là Il a sorti deux albums qui ont atteint le numéro 1 des ventes. Impressionnant!

La déclaration de famille indique ce qui suit : « Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein. Son inspiration curative et son expérience pionnière en médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la médecine des plantes et à la recherche sur le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que des dons soient faits en sa mémoire à la @onjfoundation. ».

Une vie consacrée au show business et une bataille résiliente contre une maladie implacable parlent d’une personne qui a toujours tenu bon et a fait de son mieux dans toutes les situations. C’est ainsi qu’il a marqué Hollywood et c’est ainsi que la lutte contre le cancer a laissé de nombreuses leçons à ceux qui savent écouter. Le monde perd une grande personne avec la mort de Olivia Newton-John.

Elle est renvoyée par son mari John Easterling; sa fille Chloé Lattanzi; sa soeur Sarah Newton-John; son frère Toby Newton-John; ses nièces et neveux Tottie, Fiona et Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall et Pierz Newton-John ; Jude Newton Stock, Layla Lee; Kira et Tasha Edelstein; et Brin et Valerie Hall exprimés par cette grande famille qui lui manquera autant que le monde entier. Olivia peut enfin se reposer.

