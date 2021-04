Olivia Munn et Ken Jeong joueront dans un film sur le racisme anti-asiatique aux États-Unis

Dans le sillage de l’escalade de la violence contre les Asiatiques aux États-Unis, le site de financement participatif GoFundMe a collaboré avec le réalisateur indépendant Bao Nguyen pour produire un court métrage qui met en lumière la question historique du racisme anti-asiatique dans le pays – avec la participation d’Olivia Munn, Ken Jeong, Lisa Ling et d’autres leaders du divertissement et de la culture.

Tourné à Los Angeles plus tôt ce mois-ci, « #StopAsianHate Together » montre une veillée aux chandelles avec des orateurs racontant l’histoire de la violence contre la communauté des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique, y compris le meurtre horrible de six femmes d’origine asiatique dans la région d’Atlanta le mois dernier.

Les célébrités et les influenceurs qui apparaissent dans le court métrage en noir et blanc comprennent l’acteur Olivia Munn, l’acteur-comédien Ken Jeong, la journaliste Lisa Ling, l’acteur Winston Duke, l’acteur-écrivain-producteur Simu Liu, l’acteur et ancien gymnaste Akemi Look, l’acteur-mannequin Khalif Boyd, la scénariste-productrice Lacy Lew Nguyen, la militante Diana Barbadillo et la comédienne-scénariste-productrice Vivian Bang.

Le film dirige les téléspectateurs vers le fonds communautaire AAPI de GoFundMe.org, qui a recueilli plus de 5,5 millions de dollars auprès de plus de 46 000 donateurs depuis son lancement le 4 mars. Cela comprend une contribution de 500 000 dollars de YouTube. Parallèlement à la sortie du film, GoFundMe.org, la branche caritative de la société, porte l’objectif du Fonds communautaire AAPI à 8 millions de dollars. La prochaine série d’organisations qui recevront des subventions comprendra la Fédération asiatique-américaine, AAPI Women Lead et Empowering Pacific Islander Communities.

« Les Américains d’origine asiatique se sont sentis invisibles et inconnus depuis longtemps, mais nous nous sommes levés contre le racisme et nous nous sommes prononcés au nom de nos communautés depuis des décennies – c’est juste que personne n’écoutait », a déclaré Nguyen dans un communiqué. Le générique du cinéaste américain vietnamien comprend «Be Water», un documentaire sur Bruce Lee qui a été présenté en première au Festival du film de Sundance 2020.

Nguyen a ajouté: « Ce film est un rappel puissant mais poignant que ces incidents font partie de notre identité américaine et que nous devons agir ensemble pour empêcher ces incidents de se produire dans nos communautés. »

Ken Jeong, qui a fait un don et promu le fonds communautaire AAPI de GoFundMe.org, a déclaré que le principal avantage qu’il espère que les gens tirent du film est simplement: Arrêtez la haine asiatique. « Honnêtement, il est crucial pour nous tous de participer et d’être haut et fort dans nos messages », a-t-il déclaré dans un communiqué. «Exprimer et prêter notre voix pour éduquer sont des actions que nous pouvons tous prendre pour faire une différence».

Olivia Munn a déclaré dans un communiqué: « Je veux que les gens sachent que le racisme anti-asiatique n’est pas un phénomène récent. Cela se produit dans notre communauté depuis longtemps. Mais nous sommes unis dans nos efforts pour nous protéger les uns les autres et y mettre un terme. à la haine. «

Lisa Ling, qui anime « This Is Life with Lisa Ling » sur CNN, a ajouté: « En tant que personne qui a un peu de plate-forme, il est impératif pour moi de dénoncer les actes de haine dans la communauté asiatique américaine. »

Le directeur du marketing de GoFundMe, Musa Tariq, a déclaré qu’il souhaitait impliquer l’entreprise après que «plusieurs de mes amis se soient déclarés préoccupés par la montée de la violence envers la communauté asiatique». Parmi eux figuraient le créateur de mode Phillip Lim, qui a contacté Bao Nguyen à propos d’un projet vidéo mettant en vedette des voix de premier plan dans la communauté.

« Une des choses que l’équipe voulait faire comprendre était que ce n’était pas nouveau – il y a une histoire ici », a déclaré Tariq, un ancien dirigeant d’Airbnb qui a rejoint GoFundMe en janvier dernier.

L’un des objectifs du soutien du projet «#StopAsianHate Together» était, bien sûr, de peaufiner la marque GoFundMe, a reconnu Tariq. Mais plus largement, l’initiative consiste à attirer l’attention sur la façon dont le site de financement participatif peut être une force de changement positif, a-t-il déclaré.

D’autres efforts de collecte de fonds par GoFundMe.org, un organisme de bienfaisance public indépendant et enregistré 501 (c) (3), comprennent un COVID Relief Fund, l’America’s Food Fund, le Justice and Equality Fund – des organisations de soutien telles que le Bail Project, la NAACP Legal Defence et Education Fund et Centre for Policing Equity – et LGBTQ Nightlight Relief Fund de GayCities.









GoFundMe prend une partie des dons pour les frais de traitement des paiements, mais ne collecte aucun autre fonds par défaut. En novembre 2017, GoFundMe est passé de la facturation de frais de plate-forme à un modèle commercial basé sur des pourboires volontaires. Sur les pages de dons, le montant du « pourboire » suggéré à donner à GoFundMe est fixé à 12,5% mais un contributeur peut le fixer à zéro (ou à tout autre pourcentage).

