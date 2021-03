Olivia Munn dit que la violence anti-asiatique «  ne se produit pas dans le vide  »

L’acteur et activiste Olivia Munn estime que la montée de la violence anti-asiatique à travers le pays est le résultat de la pandémie de coronavirus « armée contre les Américains d’origine asiatique ».

Munn, 40 ans, a pris la parole à la 3e heure d’AJOURD’HUI jeudi à la suite d’une série de fusillades dans trois spas de la région d’Atlanta lundi qui a tué huit personnes, dont six femmes asiatiques.

Près de 3800 incidents de haine ont été signalés contre des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique dans tout le pays au cours de l’année dernière, et les femmes étaient 2,3 fois plus susceptibles de signaler un incident, selon un rapport publié mardi par le groupe Stop AAPI Hate.

En rapport

« Je pense que la chose que nous devons tous savoir, c’est que la pandémie a été armée contre les Américains d’origine asiatique », a déclaré Munn. « Et nous avons une cible sur le dos et pour une raison quelconque en ce moment, nous avons l’impression que la saison est ouverte pour nous. Et nous avons besoin d’aide, et nous avons besoin que les gens se soucient de ce qui nous arrive. »

Robert Aaron Long, 21 ans, a été accusé de huit chefs de meurtre mercredi pour la fusillade. Les autorités ont déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que Long avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait une dépendance sexuelle et considérait les spas comme une tentation qu’il devait éliminer.

Cependant, les responsables des deux juridictions où les fusillades ont eu lieu ont souligné qu’il était encore trop tôt pour déterminer si la race était un motif dans les meurtres.

« Vous regardez ce qui s’est passé à Atlanta, cela ne se produit pas dans le vide », a déclaré Munn. «Et je dois dire que c’est aussi incroyablement exaspérant d’entendre le département du shérif d’Atlanta ou le département du shérif de Cherokee dire qu’ils ne peuvent pas encore vraiment dire ce que c’est, et il est si clair que les femmes asiatiques ont été ciblées. C’est tellement difficile pour les gens. pour appeler un crime de haine un crime de haine, surtout lorsque l’agresseur est un homme blanc. «

Le capitaine Jay Baker, porte-parole du bureau du shérif du comté de Cherokee, a également été critiqué pour ses commentaires lors de la conférence de presse de mercredi en disant que mardi était « une très mauvaise journée pour lui » en référence à Long. Des captures d’écran ont également fait surface à partir d’un message Facebook de mars 2020 de Baker qui faisait la promotion de t-shirts anti-asiatiques disant: «Covid 19 VIRUS IMPORTÉ DE CHY-NA».

Baker n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de NBC News et la page Facebook semble avoir été supprimée.

En rapport

Munn croit que la stigmatisation attachée aux Américains d’origine asiatique parce que le coronavirus s’est propagé pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan est à l’origine d’une grande partie de la violence. L’ancien président Donald Trump a souvent qualifié le COVID-19 de virus chinois et de «grippe Kung».

« Les scientifiques ont encouragé les dirigeants à utiliser les noms scientifiques et à n’associer aucun virus à un pays ou à un lieu, et cette montée astronomique de la violence contre les Asiatiques, je crois, est une cause directe du refus de le faire », a déclaré Munn.

Munn a également expliqué pourquoi les femmes asiatiques en particulier ont pu être ciblées.

«Les femmes, en général, nous sommes le sexe le plus vulnérable dans ce pays, il sera donc plus facile pour les gens de nous attaquer, et généralement les agresseurs sont des lâches, ils vont donc s’en prendre aux gens qui ne peuvent pas riposter», at-elle mentionné. « Mais aussi, il y a une stigmatisation qui fétichise les femmes asiatiques dans notre pays et cela nous rend simplement extrêmement vulnérables. »

Munn a utilisé les médias sociaux pour implorer le public de dénoncer la montée de la violence anti-asiatique. Le mois dernier, elle a mis en lumière la question, conduisant à une arrestation après une violente attaque à New York contre le parent d’un de ses amis.

Mercredi, elle a été rejointe par une foule de célébrités, d’athlètes et de défenseurs qui se sont prononcés contre la violence en utilisant le hashtag. #StopAsianHate.

En rapport

« Les gens qui publient sur les réseaux sociaux en ce moment, cela nous aide », a déclaré Munn. «Cela nous donne l’impression d’être vus, surtout parce que dans la communauté asiatique, nous nous sentons souvent invisibles et notre douleur est invisible.

« … Et donc le fait que les gens disent: ‘Hé, nous voyons ce qui vous arrive et ce n’est pas OK’, cela fait vraiment une différence. Et que les gens le dénoncent si publiquement, c’est la chose la plus importante que je pensez dès maintenant pour aider à diffuser ce message que ce qui nous arrive n’est pas OK. «