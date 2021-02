Olivia Munn dénonce la violence contre les Américains d’origine asiatique après l’agression d’un ami de la famille

Olivia Munn, Daniel Dae Kim et d’autres stars hollywoodiennes dénoncent la série d’attaques violentes contre les Américains d’origine asiatique plus âgés à travers le pays.

La vague de violence, qui a débuté lors de la pandémie de coronavirus, a de nombreuses villes à bout. Un incident horrible à Oakland, en Californie, en janvier, a fait la une des journaux nationaux alors que des caméras de sécurité ont capturé un homme de 91 ans poussé au sol.

Après qu’une femme asiatique de 52 ans ait été violemment jetée au sol mardi à New York, l’acteur Munn a demandé à ses abonnés sur Instagram de l’aider à retrouver l’agresseur et a révélé qu’elle était une amie de la fille de la victime.

« La mère de mon ami est une femme chinoise de 5 pieds 3 pouces et plus de 50 ans et elle a été attaquée par ce type à Flushing, NY hier sur Main St et Roosevelt entre 14 h et 16 h. Elle a quitté l’hôpital avec 10 points de suture dans la tête », a déclaré Munn. deux photos montrant un homme blanc en lunettes de soleil.

« Ces crimes de haine raciste contre nos aînés doivent cesser », a poursuivi Munn, ajoutant: « Nous allons trouver ce type. Queens, Internet, s’il vous plaît … faites votre s — 🙏🏼. »

Après que la police ait arrêté un suspect dans cette affaire, la star de « X-Men Apocalypse », 40 ans, a remercié ses abonnés Instagram, en écrivant: « Je vous suis très reconnaissant d’avoir pris soin de vous, de poster, de retweeter et de TROUVER CE MOMENT !!! … La communauté asiatique a ressenti votre indignation et votre soutien et VOUS AVEZ FAIT CELA !! Merci merci merci merci 😭😭😭😭 «

Munn a précédemment évoqué la hausse des crimes violents contre les Asiatiques dans un post Instagram du 9 février, écrivant qu’elle se retrouvait « à court de mots face à la montée des crimes haineux anti-asiatiques », qui « ont augmenté depuis Covid et continuent d’augmenter. . «

« Les agressions verbales et physiques racistes ont laissé ma communauté peur de sortir », a-t-elle ajouté avant de citer des détails sur des cas spécifiques à travers le pays.

La légende de « Star Trek » George Takei, 83 ans, a déclaré cette semaine qu’il croyait que la rhétorique raciste de l’ancien président Donald Trump, qui a qualifié le coronavirus de « virus chinois » et de « grippe kung », a contribué au problème.

Un tel langage « a galvanisé les xénophobes », a déclaré Takei lors de son apparition mardi sur MSNBC « Last Word with Lawrence O’Donnell ».

« Tout au long de l’histoire américaine, il y a eu un courant continuellement sous-jacent de crimes haineux asiatiques », a déclaré Takei. « Mais quand il y a des événements d’hystérie xénophobe, cela gonfle et nous traversons cela en ce moment. »

Le 5 février, l’ancienne star de « Lost » Kim, 52 ans, a partagé une vidéo de l’attaque contre l’homme de 91 ans à San Francisco sur Instagram pour sensibiliser le public à la montée en flèche du nombre de crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique.

« Nous devons faire plus pour aider les milliers d’Américains qui ont souffert aux mains de cette violence absolument insensée. S’il vous plaît, aidez-nous à traduire ce criminel en justice », a écrit Kim.

Deux jours plus tard, Kim et l’acteur Daniel Wu sont apparus sur « American Voices » de MSNBC où ils ont parlé de leur décision d’offrir une récompense de 25 000 € pour des informations sur l’affaire.

« Nous avons offert la récompense parce que nous n’avons pas vu assez d’actions venant des autorités pour essayer de contrecarrer ces crimes qui se produisent de plus en plus depuis la montée du COVID », a déclaré Wu.

« Daniel Dae Kim et moi avons décidé que nous devions agir en tant que leaders de notre communauté pour déclarer que nous n’allions plus prendre cela et que nous devions agir et nous lever », a ajouté Wu.

Le lendemain de l’apparition des acteurs dans l’émission, le département de police d’Oakland a annoncé qu’un suspect avait été arrêté.