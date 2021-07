Olivia Jade réagit à la référence de ‘Gossip Girl’ à la maman Lori Loughlin allant en prison

Olivia Jade Giannulli a un message court et doux pour les scénaristes de HBO Max qui ont décidé de faire référence au séjour en prison de sa mère dans un épisode du redémarrage de « Gossip Girl ».

Au cours du week-end, la jeune femme de 21 ans a partagé une vidéo TikTok d’elle en train de regarder une scène de la première de l’émission. Pendant le court clip, Giannulli secoue la tête avec agacement alors que les personnages parlent de sa mère, Lori Loughlin, participant au scandale des admissions à l’université.

La scène commence avec le personnage de « Gossip Girl » Monet De Haan, interprété par Savannah Smith, disant à son amie que perdre est « mauvais pour les affaires ». Ensuite, un autre personnage, Luna La, joué par Zión Moreno, soutient son point de vue, ajoutant: « Tout ira bien tant que vous gagnerez. Olivia Jade a gagné des adeptes lorsque sa mère est allée en prison. »

Giannulli était visiblement perturbée alors qu’elle écoutait et réfutait la ligne en disant: « Non, je ne l’ai pas fait. »

Tout au long du clip de TikTok, l’influenceuse beauté a l’air agacée, et elle n’était clairement pas ravie de voir le séjour en prison de sa mère devenir la ligne de force de la très attendue série HBO Max. Giannulli a désactivé les commentaires sur la publication.

Loughlin et son mari, le créateur de mode Mossimo Giannulli, ont tous deux été condamnés à des peines de prison pour leur implication dans le programme d’admission à l’université, au cours duquel plus de 50 parents et éducateurs ont été arrêtés et accusés d’avoir utilisé des moyens frauduleux pour faire accepter leurs enfants dans les meilleures universités.

En décembre, Olivia Jade Giannulli a parlé de l’implication de ses parents dans le scandale lors d’un épisode de l’émission Facebook Watch de Jada Pinkett Smith et Willow Smith, « Red Table Talk ».

« Cela a été une expérience vraiment révélatrice pour moi … et bien qu’il y ait beaucoup de négatif autour de cela, et beaucoup d’erreurs et d’actes répréhensibles, cela m’a amené à avoir une vision complètement différente de beaucoup de situations », a-t-elle déclaré. dit aux hôtes.

Elle a également reconnu que même si regarder ses parents aller en prison était difficile, il était nécessaire pour sa famille de mettre l’expérience derrière eux.

« Ce qui s’est passé était mal. Je pense que chaque personne de ma famille peut se dire: » C’était une erreur. C’était une grosse erreur « », a-t-elle déclaré.

« Mais je pense que ce qui est si important pour moi, c’est d’apprendre de l’erreur, de ne pas être maintenant honteuse et punie et de ne jamais avoir de seconde chance », a-t-elle ajouté.

En rapport

En mars, Olivia Jade Giannulli s’est confiée sur le fait qu’elle se sentait « publiquement honteuse ».

« Je pense que nous sommes tous très rapides à juger. Je pense que nous sommes tous très rapides à rabaisser les gens. Je veux juste que les gens se souviennent si vos sentiments sont blessants, s’ils sont valables pour vous, ils sont valables, et peu importe si quelqu’un traverse pire », a-t-elle déclaré.