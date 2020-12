Olivia Jade, la fille de Lori Loughlin, abordera le scandale lors de « Red Table Talk »

Les deux parents d’Olivia purgent des peines de prison après avoir plaidé coupable dans le scandale de corruption des admissions à l’université de l’USC.

Les Smith essaient toujours de garder les choses épicées Discussion sur la table rouge, et ils réchauffent les choses avec Olivia Jade. Mardi 8 décembre, la fille de Full house La star Lori Loughlin et le créateur de mode Mossimo Giannulli parleront pour la première fois du scandale d’admission à l’université qui a conduit ses deux parents derrière les barreaux. «Merci @jadapinkettsmith @adriennebanfieldnorris @willowsmith de m’avoir amenée à table afin que je puisse partager publiquement mon expérience pour la première fois», a partagé Olivia Jade dans un post Instagram en annonçant son apparition. Jada Pinkett Smith a également publié un teaser sur son compte Instagram où elle a écrit: « @oliviajade brise maintenant son silence après avoir été prise au milieu de l’un des plus grands scandales de corruption dans les écoles. Maintenant que ses parents, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli, purgent une courte peine de prison. conditions de leur participation au scandale … Olivia Jade a estimé qu’il était temps de parler. « Lori Loughlin et Mossimo Giannulli ont été pris dans le scandale après avoir découvert qu’ils avaient payé 500000 dollars pour obtenir l’admission à l’Université de Californie du Sud pour leurs deux filles, Olivia Jade et Isabella Rose. Ils ont été recrutés pour l’équipe de l’équipe d’aviron, même si ni Olivia ni Isabella n’avaient jamais pratiqué ce sport. Après avoir été inculpés, Lori et Mossimo ont plaidé non coupables, mais ils ont finalement changé leurs plaidoyers après avoir conclu un accord. L’actrice devrait être libérée ce mois-ci tandis que son mari pourrait être incarcéré jusqu’en avril.