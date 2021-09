Olivia Colman serait toujours dans le MCU après Secret Invasion

La série de Disney+, Invasion secrète, le tournage a déjà commencé avec une grande réserve sur ce que l’on sait de l’intrigue. En principe, le programme relatera l’invasion Skrull sur Terre, avec des extraterrestres métamorphes qui supplanteront les puissants héros et méchants de la planète. Ces extraterrestres sont déjà apparus dans le film Capitaine Marvel, mais dans ce cas, vos intentions seront très différentes.

Dans ce contexte, Olivia Colman, oscarisé et personnage clé de la série La Couronne, agira comme un puissant agent secret dans le style de Nick Fury. Nous savons que Samuel L. Jackson fera partie de la série en tant qu’ancien leader du SHIELD et aussi Emilia Clarke Elle sera une espionne qualifiée avec des pouvoirs spéciaux.

Olivia Colman aura une place importante dans le MCU

La vérité est que le personnage de Colman se détachera du reste des espions car il aura beaucoup de pouvoir et travaillera dans l’ombre lors des événements au cours desquels le Skrulls envahira la Terre et remplacera les figures paradigmatiques de la Univers cinématographique Marvel. On ne peut plus faire confiance à personne et ce fait fait de l’agent de Colman un acteur important de l’intrigue. En outre, sa présence dans le MCU devrait se poursuivre après ce spectacle.

Déjà dans le passé, Olivia Colman Il avait exprimé son intérêt à participer à un projet Marvel, notamment pour donner vie à un méchant »puissant et extraordinaire », quelque chose qui pourrait bien se passer en ce moment avec son personnage dans Invasion secrète. La série sera soulignée par la paranoïa présente chez chacun des protagonistes de la série. Bien sûr, personne ne sera sûr de la menace Skrull.

L’information dit qu’en plus de Nick Fury, le caractère de Colman et celui de Emilia Clarke Il y aura également trois autres espions très importants dans l’intrigue du spectacle Univers cinématographique Marvel. Est-ce que tuMaria Hill sera-ce l’un d’eux ? Nous savons que là où se trouve Fury, Maria se présente toujours.

