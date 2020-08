Olivia Colman rencontre la reine et maudit

30/08/2020 11h44

Olivia Colman a juré quand elle a rencontré la reine. L’actrice a connu une fois le monarque lors d’une soirée cinéma.

Olivia Coleman joue la reine Elizabeth dans la série Netflix “The Crown”. Comme elle l’a maintenant révélé, cependant, elle ne s’est pas comportée de manière particulièrement royale lors d’une réunion réelle avec la reine Elizabeth II. Il y a six ans, elle a rencontré la reine lors d’une soirée cinéma au château de Windsor et a même utilisé des jurons comme F *** à l’occasion.

Olivia Coleman ne s’attendait pas à la reine

S’adressant au Sunday Mirror, Olivia a déclaré: «Je ne pensais pas qu’elle serait là et tout à coup, nous nous sommes tous retrouvés dans une grande file d’attente. Je pensais que quelqu’un utilisait les salles pour la fête, puis nous avons soudainement regardé dans le couloir et c’était comme, “ Oh putain ”, a expliqué le jeune homme de 49 ans.

C’est en fait comment il devrait se comporter

«Peu de temps avant la réunion, les personnes présentes ont même reçu des instructions sur la manière de se comporter envers la reine. «Un homme en épaulettes nous a dit de faire un petit arc, pas une exagération. Il nous a en quelque sorte poussés en avant et a dit: «Votre Majesté, puis Votre Altesse Royale, puis passez à autre chose parce qu’elle doit travailler avec des centaines de personnes» », a poursuivi Coleman.

Olivia Coleman sous pression

Olivia Coleman ressentait déjà beaucoup de pression lors du tournage de la série Netflix. “Il y a beaucoup plus de pression lorsque vous jouez quelqu’un qui est encore en vie et que vous avez peur que la personne le regarde et ne l’aime pas”, a déclaré l’actrice à The Mirror.

Amère déception

«J’étais comme, ‘Oh mon dieu, et si la reine Elizabeth II regardait l’émission et me voyait? Peut-être qu’elle pensera que mon interprétation est complètement fausse. Elle va changer de chaîne », a-t-elle plaisanté. À la déception des 49 ans, cependant, les Royals n’ont pas suivi la série.

Au Graham Norton Show, Coleman a déclaré: J’ai rencontré le prince William au dîner … J’étais très excité et lui ai demandé: “ Vous l’avez vu? ” Il a répondu: «Non». Mais il était très charmant et aimable. “(Bang / KT)