Olivia Colman ne pouvait pas regarder Paul Mescal dans les yeux lorsqu’elle travaillait avec lui

Étant donné qu’Olivia Colman est une légende du jeu d’acteur, vous pouvez supposer que certaines personnes sont un peu frappées par sa présence.

Mais il semble que ce soit l’inverse en ce qui concerne Paul Mescal, Colman admettant qu’elle ne pouvait pas regarder l’acteur dans les yeux après avoir regardé sa performance torride dans Personnes normales.

Crédit : PA

Le couple a travaillé ensemble en tant que co-stars dans La fille perdue, un nouveau thriller et le premier film de Maggie Gyllenhaal en tant que réalisatrice.

Et selon The Sun, en dépit d’être une star oscarisée, Olivia était un peu étourdie lorsqu’elle a rencontré Paul sur le plateau pour la première fois.

Pour ceux qui ne le savent pas, Paul a joué le rôle de Connell aux côtés de Daisy Edgar-Jones en tant que Marianne dans le drame de la BBC 2020, Personnes normales.

Basée sur le roman à succès de Sally Rooney du même nom, la série en 12 parties a été très appréciée pour son mélange évocateur d’amour, de luxure et de chagrin.

Il y a eu de nombreux moments passionnés tout au long, y compris la plus longue scène de sexe jamais jouée à la télé irlandaise.

Crédit : BBC

Des milliers de téléspectateurs ont développé un faible pour Mescal, 25 ans, et il semble que Colman en faisait partie.

« J’étais un grand fan de regarder Personnes normales et j’étais un peu étourdie », a-t-elle déclaré.

« Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il est tellement gentil et gentil et une bonne personne. Et il chante magnifiquement.

« Il est tout simplement adorable. Il est le plus gentil et le plus adorable. Il aime sa famille et il est tellement brillant dans ce qu’il fait. Son travail est magnifique. »

La star de 47 ans a même plaisanté en disant qu’elle avait ajouté une scène dans le nouveau film Netflix afin qu’elle puisse se rapprocher de l’acteur irlandais, bien qu’elle ait rapidement confirmé que tout cela n’était qu’une plaisanterie.

Lorsqu’on lui a demandé si elle appréciait leur rencontre à l’écran, elle a répondu : « C’est toujours amusant, mais ce n’était même pas dans le script. Je viens de le faire. »

Réalisant à quoi cela sonnait, elle a rapidement déclaré: « C’était dans le script, c’était. »

Crédit : Netflix

Pour ceux qui espèrent obtenir une charge de ces deux La fille perdue, vous avez de la chance – le film est sorti sur Netflix aujourd’hui, 31 décembre.

Paul et Olivia rejoignent un certain nombre de stars dont Dakota Johnson, Peter Sarsgaard et Jessie Buckley.

Basé sur le roman du même nom d’Elena Ferrante, l’intrigue est centrée sur une femme qui passe des vacances tranquilles à la mer.