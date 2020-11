Olivia Colman condamne la violence contre les femmes trans dans une lettre ouverte

Olivia Colman, Jameela Jamil et Paloma Faith faisaient partie de celles qui ont signé une lettre ouverte de solidarité avec les femmes trans. (Getty / Steve Granitz / WireImage / Gareth Cattermole / Amanda Edwards)

Olivia Colman, Jameela Jamil et Paloma Faith ont condamné «la violence et l’hostilité» contre les femmes trans lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles (25 novembre).

Les stars font partie d’un groupe de féministes qui ont clairement indiqué, dans une lettre ouverte de solidarité, que celles qui sont «hostiles, grossières ou moqueuses» envers les femmes trans «ne parlent absolument pas pour nous».

«Notre ferme conviction est que la fin de la violence contre les femmes et les filles ne sera possible qu’avec toute la puissance de la fraternité travaillant ensemble – et donc notre féminisme est contre toute violence, contre toutes les femmes», dit la lettre ouverte. .

«À nos sœurs trans en ce jour: nous sommes avec vous.»

Auteur Reni Eddo-Lodge, les députés travaillistes Zarah Sultana et Nadia Whittome, Filles Derry actrice Nicola Coughlan et le journaliste politique Ash Sarkar sont également signataires.

Un rapport récent de l’association britannique de lutte contre la violence LGBT + Galop a révélé que huit pour cent des personnes trans ont été agressées physiquement au cours de la dernière année, contre environ 1,9 pour cent de la population générale.

Seize pour cent des femmes trans ont été victimes de violence domestique au cours de la dernière année, aux côtés de 7,5 pour cent des femmes cisgenres.

La lettre ouverte dit: «Nous sommes féministes et nous écrivons, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, pour exprimer notre solidarité avec les femmes trans, en particulier les femmes trans de couleur, qui subissent la violence et l’hostilité si fréquemment une façon de vivre.

«Les femmes trans sont plus susceptibles d’être assassinées, plus susceptibles d’être victimes d’attaques violentes dans leur propre maison et plus susceptibles d’être sans abri, ce qui augmente encore le risque de violence, que leurs sœurs cis.

«Ceux qui utilisent un langage hostile, grossier ou moqueur envers les femmes trans, humiliant leur corps et refusant d’accepter qu’elles sont ce qu’elles prétendent être, contribuent à la culture qui crée ces disparités discriminatoires, une culture qui déshumanise les femmes trans et les filles légitimant ainsi les préjugés et la violence à leur encontre.

«Ces personnes, dont beaucoup occupent des hauts lieux de renommée, de richesse et de pouvoir, ne parlent absolument pas pour nous.»

Liste des signataires de la lettre ouverte de solidarité pour les femmes trans.

Molly Mulready

Olivia Colman

Paloma Faith

Jameela Jamil

Reni Eddo-Lodge

Grace Campbell

Zarah Sultana MP

Nicola Coughlan

Eleni Stefanou

Zing Tsjeng

Mona Chalabi

Rebecca Niblock

Sally Mulready OBE

Ellie-Mae O’Hagan

Kuba Shand-Baptiste

Eliza Mulready-Carroll

Tori Tunbridge

Elle Hunt

Nora Mulready

Nadia Whittome Députée

Olivia Streater

Candy Horsbrugh

Laura Snapes

Anika Grimm

Kathy Gentles

Ash Sarkar

Julia Carrie Wong

Réadaptation Jaffer

Katie Ward

Priscilla Kent

Tabby Millest

Sofie Grettve Von Rosen

Sirin Kales

Astrid Everall

Hannah Ewans

Celia Telford

Flora Coleman

Lois Beckett

Emily Mackay

Emily Holden

Anna Leach

Dani Dinger

Clara Vulliamy

Joan Greve

Freddie Cook

Toleana McKeown

Emma Garland

Lauren O’Neill

Ashley Chervinski

Claire Maugham

Rachel Smethers

Maya Goodfellow

Kathryn Bromwich

Tamsin Omond

Vivian Ho

Caitlin Curran

Victoria Stokes

Hilary Marmot

Molly Wright

Ashlyn Gibson