Olivia Attwood craint les faux seins lors d’une plongée synchronisée dans les jeux

Ancien L’île de l’amour La candidate Olivia Attwood craignait qu’un de ses implants mammaires ne se retrouve « dans le parking » lors de l’impact avec de l’eau lundi soir Les jeuxqui a vu la star effectuer un plongeon synchronisé avec Strictementest Kevin Clifton.

Attwood participe actuellement à l’émission ITV, animée par Holly Willoughby, Freddie Flintoff et Alex Scott, et affrontera d’autres visages célèbres dans ce qui est présenté comme « le défi sportif de toute une vie ».

Attwood participe actuellement aux Jeux d’ITV. Crédit : Alamy

S’adressant aux caméras avant de se lancer du plongeoir, Attwood a également déclaré qu’elle craignait que ses dents ne sortent.

Elle a plaisanté: «J’ai 20 facettes, du Botox frais et de faux t ** s. Ce sont ma deuxième paire. Je vais me retrouver avec un sous mon aisselle et un dans le parking. »

Heureusement, toutes les parties du corps de la star de télé-réalité sont restées intactes pendant la plongée, et bien qu’elle-même et les efforts de Clifton ne les aient pas propulsés au sommet du classement, ils se sont valu un score respectable de 33.

Les jeux se déroulera jusqu’au 13 mai, et parmi les autres célébrités participantes, citons Max George de The Wanted, Harry Potter l’acteur Josh Herdman, l’acteur Ryan Thomas et le mannequin Phoenix Brown.

Se rendre sur Instagram avant Les jeux‘ lundi soir, Attwood a admis que l’entraînement pour l’émission avait été « beaucoup plus difficile » qu’elle ne l’avait imaginé.

Révélant qu’elle avait renoncé à l’alcool pendant l’entraînement et qu’elle s’était même blessée à l’épaule, Attwood a déclaré: «Les deux derniers mois ont été fous. Bien plus dur que je ne l’aurais jamais imaginé !

Attwood a admis que l’entraînement pour le spectacle avait été difficile. Crédit : Alamy

« Je savais que retourner dans un environnement sportif serait bizarre pour moi, mais j’ai vraiment débloqué des souvenirs que je ne savais même pas que j’avais. Une coiffe des rotateurs déchirée, pas une goutte d’alcool, du chlore dans mes cheveux pour la première fois depuis des années et quelques effondrements plus tard et c’est enfin le jour du spectacle !

Attwood, qui n’est pas étranger au monde de l’athlétisme, a conclu : « Maintenant, espérons que cette épaule pourra tenir le coup et que je vous rends tous fiers. »

À l’insu de beaucoup, la candidate à la téléréalité était en passe de devenir une star de la piste olympique lorsqu’elle était adolescente, mais le surentraînement a entraîné un problème cardiaque.

Dans un extrait de Les jeux sorti le mois dernier et vu par MailOnline, Attwood est tombé en panne en parlant à l’un des entraîneurs de l’émission, en leur disant: «Mon histoire avec la course est un peu triste. J’avais l’habitude de courir au niveau national et départemental – c’est bizarre parce que certains des entraîneurs ici connaissent certains de mes anciens entraîneurs.

« J’ai atteint un niveau élevé et j’étais l’un de ces cas malheureux avec de jeunes athlètes qui se sont surentraînés. »