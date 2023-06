Oliver Stone critique John Wick et Marvel Movies en les qualifiant de « pas crédibles »

Le genre de super-héros et les films d’action avec de superbes chorégraphies de combat sont peut-être au sommet du box-office, mais tout le monde ne les aime pas. Des sagas comme John Wick ou la Univers cinématographique Marvel traversent un grand moment sur grand écran, et même à la télévision et en streaming, mais plus ils deviennent populaires, plus ils reçoivent de critiques.





Plusieurs réalisateurs emblématiques d’Hollywood tels que Martin Scorsese ou Quentin Tarantino ont été réticents à la grande renommée que ce type de productions a acquise ces dernières années, qualifiant ces productions de non mémorables ou plus proches d’un parc d’attractions que d’un film. Et il semble qu’ils continuent de gagner des ennemis.

Dans une interview accordée à Variety, le réalisateur du classique des années 80 Scarface Pierre Olivier a avoué qu’il n’était pas fan de films comme ceux mettant en vedette Keanu Reeves dans le rôle du célèbre assassin, ou de la franchise Marvel Studios :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« J’ai vu John Wick 4 dans l’avion. Parlez de volume. Je pense que le film est dégoûtant au-delà de toute croyance. Dégoûtant. Je ne sais pas ce que les gens pensent. Peut-être que je regardais GI Joe quand j’étais enfant. Mais [Keanu Reeves] tue, quoi, trois, quatre cents personnes dans ce putain de film. Et en tant que vétéran du combat, je dois vous dire qu’aucun d’entre eux n’est crédible. Je sais que c’est un film, mais c’est devenu un jeu vidéo plus qu’un film. C’est perdu le contact avec la réalité. Le public aime peut-être le jeu vidéo. Mais je m’ennuie. Combien de voitures peuvent s’écraser ? Combien de cascades pouvez-vous faire? Quelle est la différence entre « Fast and Furious » et un autre film ? C’est juste une chose après l’autre. Qu’il s’agisse d’un personnage Marvel surhumain ou simplement d’un être humain comme John Wick, cela ne fait aucune différence. Ce n’est pas crédible. »





Le problème n’est pas Marvel ou John Wick mais l’industrie

Studios Marvel

Bien que les intrigues ou séquences irréalistes semblent être quelque chose que Stone ne trouve pas fascinant, le réalisateur ne pense pas que ce type de franchises soit le problème actuel à Hollywood, mais plutôt l’industrie elle-même :

« Quand ils font des films maintenant, ils veulent réfléchir à la façon dont nous le commercialisons, qui va le regarder ? Bien sûr, c’est une considération. Mais cela devient la seule considération. Il faut vraiment avoir un succès de plus en plus gros, ce qui ruine l’entreprise car cela augmente les marges, et bien sûr cela augmente le coût du film.

La carrière de Stone a commencé au début des années 70 avec Sugar Cookies, et depuis lors, le réalisateur a travaillé sur de nombreux types de projets et d’histoires. Sa filmographie comprend des titres tels que Express de minuit, Conan le Barbare, Section, Wall Street, Les portes, Évita et beaucoup plus.

Son dernier film était le documentaire Le nucléaire maintenant, sorti en 2022, qui présente l’énergie nucléaire comme une solution pour prévenir le changement climatique. Stone a remporté quatre Oscars, un BAFTA et cinq Golden Globes, en plus d’avoir été nominé plusieurs fois pour ces prix et bien d’autres.