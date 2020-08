Oliver Pocher: coup de force contre le nouveau jury “DSDS”

27.08.2020 à 15h55

Oliver Pocher cible le nouveau jury de l’émission de casting “Deutschland sucht den Superstar”. Il joue le nouveau juré Michael Wendler.

Le chanteur pop Michael Wendler (48 ans) est toujours le bienvenu pour une blague à Oliver Pocher (42 ans). Maintenant, le comédien a pris le nouveau travail de jury de Wendler dans l’émission de casting RTL “Deutschland sucht den Superstar” comme une opportunité pour une attaque radicale contre le format télévisé et les nouveaux jurés et le titan de la pop Dieter Bohlen (66 ans). Il a publié le clip satire sur Instagram.

Il salue les coups

Vous pouvez voir le bureau de casting bien connu et derrière lui le nouveau jury: Matze Knop (45 ans) joue Dieter Bohlen dans le clip de Pocher, Pocher lui-même fait la satire de Wendler. Et il y a des balayages. Bohlen se considère comme “le plus chaud de tous”. L’actrice de Maite Kelly (40 ans) ne pleure que lorsqu’elle entend les performances des candidats et les sanglots: “Par haine!”. Le rôle de la jeune star Mike Singer (20 ans) a été repris par un adolescent qui a étalé ses jouets devant lui.

“Avez-vous des parents qui ont entre 17 et 19 ans et sont intéressés par les hits?”, Demande Pocher-Wendler au premier candidat qui se rend au casting avec un hymne du football. Encore et encore, il a le téléphone portable à son oreille. Il dit quelque chose comme: “Laura, tu ne peux pas vendre la voiture – c’est seulement loué!”

Pocher commente la vidéo, qui dure près de huit minutes, avec une référence à sa propre émission en direct sur RTL: «Pocher – dangereusement honnête» jeudi à 23h15.

(ves / spot)