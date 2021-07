Oliver Daemen est la plus jeune personne à voler dans l’espace dans le vaisseau spatial Blue Origin

16 juillet 2021 12:44:29 IST

Blue Origin a déclaré jeudi qu’un client payant de 18 ans s’envolerait dans l’espace lors du premier vol spatial avec équipage de la société le 20 juillet, devenant ainsi le plus jeune astronaute de l’histoire.

Oliver Daemen, qui a obtenu son diplôme d’études secondaires l’année dernière et détient une licence de pilote privé, rejoint le fondateur de Blue Origin Jeff Bezos, le frère du magnat Mark et la femme aviatrice révolutionnaire Wally Funk en tant que quatrième membre de l’équipage.

Il n’est cependant pas le gagnant d’une vente aux enchères de 28 millions de dollars suivie de près par les passionnés de l’espace, qui ont demandé à rester anonymes et participeront à une future mission en raison d’un conflit d’horaire, a indiqué la société.

« Cela marque le début des opérations commerciales pour New Shepard, et Oliver représente une nouvelle génération de personnes qui nous aideront à construire une route vers l’espace », a déclaré Bob Smith, PDG de Blue Origin.

New Shepard, du nom du premier astronaute américain dans l’espace, Alan Shepard, est le système de fusée réutilisable de Blue Origin.

Smith a également remercié le gagnant de l’enchère pour son soutien au Club for the Future, la fondation de Blue Origin qui a annoncé cette semaine qu’elle faisait un don de 1 million de dollars à 19 organisations à but non lucratif qui promeuvent la science et l’ingénierie.

Voler sur New Shepard réalisera le rêve de toute une vie pour Daemen, qui est fasciné par l’espace, la Lune et les fusées depuis l’âge de quatre ans, selon un communiqué.

Il prévoit de fréquenter l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas pour étudier la physique et la gestion de l’innovation en septembre.

La société n’a pas divulgué la nationalité de Daemen, mais son compte Instagram, qui contenait des photos de lui en train de pratiquer des activités comme le surf, le kitesurf et la plongée, présente des commentaires principalement en néerlandais.

Le prix du billet n’a pas été divulgué.

À 18 et 82 ans, Daemen et Funk seront les astronautes les plus jeunes et les plus âgés à voyager dans l’espace.

Le tourisme spatial décolle

Bezos, la personne la plus riche du monde, espère rejoindre Richard Branson pour atteindre l’espace sur un vaisseau construit par une société qu’il a fondée.

Branson a réalisé l’exploit sur un vaisseau spatial Virgin Galactic dimanche, un moment historique pour l’industrie naissante du tourisme spatial.

Bien que Bezos aille deuxième, Blue Origin s’est vanté de son expérience supérieure.

La fusée de Blue Origin franchit la frontière de l’espace internationalement reconnue à une altitude de 100 kilomètres, tandis que Virgin Galactic a franchi la frontière de 50 milles reconnue par les États-Unis.

Les fusées réutilisables New Shepard, qui se lancent verticalement depuis le sol, sont plus écologiques que l’avion spatial à lancement aérien de Virgin Galactic, qui émet des gaz à effet de serre et de la suie.

Les ambitions de Blue Origin s’étendent également bien au-delà du tourisme spatial, la société rivalisant pour devenir un entrepreneur majeur pour les missions de la NASA.

Actuellement, le principal partenaire du secteur privé de la NASA est SpaceX d’Elon Musk, qui a commencé à emmener des astronautes vers la Station spatiale internationale en 2020 et développe une fusée dans l’espace lointain pour de futures missions vers Mars.

